Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan: Perspektif Ekonomi dan Keamanan Nasional

JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional.

Dampaknya mencakup penurunan produktivitas tenaga kerja, gangguan rantai pasok perdagangan, peningkatan biaya kesehatan publik, hingga berkurangnya kesejahteraan masyarakat.

Dosen dan Peneliti Kebijakan Ekonomi di Pusat Kajian Daya Saing ASEAN Polibatam, Billy Mambrasar, menilai persoalan karhutla perlu dilihat lebih luas melalui perspektif ekonomi politik, keamanan nasional, dan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Billy, karhutla selama ini kerap dianggap sebagai bencana ekologis yang berulang setiap tahun. Padahal, aktivitas tersebut juga memperlihatkan adanya eksternalitas negatif dan kegagalan pasar. Keuntungan ekonomi dari pemanfaatan atau pembukaan lahan tanpa memperhatikan regulasi dapat berujung pada beban sosial yang harus ditanggung masyarakat luas.

Besarnya dampak tersebut terlihat dari riset CELIOS pada 2026. Kerugian ekonomi dan kesehatan akibat karhutla di Indonesia selama Januari hingga Agustus 2026 diperkirakan mencapai Rp 39,29 triliun hingga Rp 123,1 triliun.

Billy juga membandingkan kondisi tersebut dengan kebakaran hutan pada 2015. Berdasarkan proyeksi Bank Dunia, bencana karhutla saat itu menyebabkan kerugian hingga USD 16,1 miliar atau setara Rp 221 triliun.

Dia menjelaskan, kerusakan hutan dapat memberikan dampak berantai terhadap berbagai sektor. Selain mengurangi produktivitas pekerja, karhutla juga berpotensi melumpuhkan aktivitas perdagangan, meningkatkan beban pembiayaan kesehatan, dan menurunkan kesejahteraan masyarakat.

“Persoalan ini menjadi semakin krusial ketika kita membicarakan tanah Papua. Hutan hujan tropis di Papua memiliki dimensi ekonomi politik yang sangat khas dan unik. Kerugian akibat karhutla di bumi Cenderawasih melampaui kalkulasi komersial kayu atau nilai ekonomis lahan semata,” kata Billy dalam keterangannya, Senin (9/11).

Menurut sosok yang juga dikenal sebagai anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua ini Hutan Papua merupakan modal alam yang menopang keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, serta menyediakan sumber pangan dan air bersih. Keberadaannya juga berkaitan erat dengan identitas budaya dan sumber penghidupan Orang Asli Papua (OAP).

“Dalam perspektif natural capital economics, hilangnya hutan Papua berarti hilangnya aset produktif jangka panjang. Tragisnya, nilai aset jangka panjang ini sering kali gagal tercermin secara akurat dalam rumusan Produk Domestik Bruto (PDB) konvensional yang kerap hanya mengukur pertumbuhan fisik sesaat,” ungkapnya.

Billy juga mengingatkan bahwa karhutla telah berkembang menjadi persoalan keamanan nasional. Kerusakan lingkungan dalam skala besar dapat memicu tekanan terhadap anggaran negara, sengketa penguasaan tanah adat, gangguan mobilitas ekonomi, hingga persoalan diplomatik akibat kabut asap yang melintasi batas negara.

Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Pengawasan, penegakan regulasi, serta penerapan prinsip pencemar membayar atau polluter pays principle dinilai perlu diperkuat.

Dia menilai, pemerintah tidak bisa menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada mekanisme pasar. Penanganannya harus dilakukan melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat adat.

Lebih lanjut, Billy mendorong perubahan cara pandang dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan tidak seharusnya hanya dinilai dari besarnya investasi maupun peningkatan PDB, tetapi juga perlu memperhitungkan kerusakan sumber daya alam dan dampak sosial yang ditimbulkan.

Menurutnya, biaya kesehatan masyarakat, hilangnya kekayaan alam, serta kerugian yang harus ditanggung generasi mendatang merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan dalam kebijakan pembangunan.

Billy menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi tidak cukup dilihat dari kekayaan yang dihasilkan dalam satu periode fiskal. Hal yang tidak kalah penting adalah kemampuan menjaga sumber daya alam dan kesejahteraan agar tetap dapat dinikmati generasi berikutnya.