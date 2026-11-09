Kemnaker Gandeng IWIP, Tenaga Kerja Lokal Disiapkan Masuk Industri

JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal agar sesuai dengan kebutuhan industri.

Kolaborasi tersebut dilakukan melalui pelatihan keterampilan yang membuka peluang bagi masyarakat sekitar untuk berkarier di kawasan industri.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Kolaborasi Strategis Pembangunan Tenaga Kerja Kompeten antara Kemnaker dan IWIP.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengatakan penyiapan tenaga kerja yang kompeten membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan dunia industri.

Menurutnya, peningkatan investasi perlu diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia lokal agar manfaat pertumbuhan industri juga dirasakan masyarakat sekitar.

Dia meminta calon tenaga kerja memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan sungguh-sungguh. Meski demikian, Yassierli mengingatkan bahwa keikutsertaan dalam pelatihan tidak otomatis menjamin peserta diterima bekerja karena tetap harus mengikuti proses seleksi perusahaan.

Selain keterampilan teknis, dia menekankan pentingnya pemahaman mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebelum peserta terjun ke lingkungan industri.

“Keselamatan kerja sangat penting. Istilahnya safety first. Tidak ada yang lebih penting dari keselamatan kerja. Saat teman-teman nanti bekerja, pastikan dapat bekerja dengan selamat dan kembali ke rumah dengan selamat. Karena itu, pelatihan terkait aspek safety juga harus benar-benar dikuasai,” ujar Yassierli dalam keterangan yang diterima, Senin (9/11).

Yassierli mengatakan, pertumbuhan industri harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja. Karena itu, hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan pekerja juga perlu terus dibangun.

Sementara itu, Presiden Direktur IWIP Kevin He menjelaskan, program pelatihan yang dijalankan perusahaan sejak 2019 hingga Oktober 2026 telah diikuti 71.808 peserta.

Pelatihan tersebut mencakup enam bidang keterampilan, yakni pengoperasian dump truck 10 roda, welder, excavator, loader, trailer, dan forklift.

Pelatihan dump truck 10 roda menjadi program dengan peserta terbanyak, yakni 34.672 orang. Berikutnya, pelatihan welder diikuti 16.739 peserta, excavator 9.945 peserta, loader 8.230 peserta, trailer 1.173 peserta, dan forklift 1.049 peserta.

Program pelatihan tersebut terbuka bagi calon tenaga kerja yang belum memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Peserta dapat mengikuti pelatihan secara gratis berdasarkan bidang yang diminati.

IWIP juga menyediakan fasilitas penunjang, mulai konsumsi, akomodasi, asuransi kesehatan, alat pelindung diri (APD), hingga sertifikat tanpa biaya. Peserta yang lulus pelatihan berkesempatan mengikuti proses seleksi untuk bekerja di perusahaan.

Kevin berharap kerja sama dengan Kemnaker dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak tenaga kerja lokal memperoleh kesempatan meningkatkan keterampilan dan mengembangkan karier di sektor industri.