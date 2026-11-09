Kemnaker Gandeng IWIP, Tenaga Kerja Lokal Disiapkan Masuk Industri

JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal agar sesuai dengan kebutuhan industri.

Kolaborasi tersebut dilakukan melalui pelatihan keterampilan yang membuka peluang bagi masyarakat sekitar untuk berkarier di kawasan industri.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Kolaborasi Strategis Pembangunan Tenaga Kerja Kompeten antara Kemnaker dan IWIP.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengatakan penyiapan tenaga kerja yang kompeten membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan dunia industri.

Menurutnya, peningkatan investasi perlu diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia lokal agar manfaat pertumbuhan industri juga dirasakan masyarakat sekitar.

Dia meminta calon tenaga kerja memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan sungguh-sungguh. Meski demikian, Yassierli mengingatkan bahwa keikutsertaan dalam pelatihan tidak otomatis menjamin peserta diterima bekerja karena tetap harus mengikuti proses seleksi perusahaan.

Selain keterampilan teknis, dia menekankan pentingnya pemahaman mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebelum peserta terjun ke lingkungan industri.

“Keselamatan kerja sangat penting. Istilahnya safety first. Tidak ada yang lebih penting dari keselamatan kerja. Saat teman-teman nanti bekerja, pastikan dapat bekerja dengan selamat dan kembali ke rumah dengan selamat. Karena itu, pelatihan terkait aspek safety juga harus benar-benar dikuasai,” ujar Yassierli dalam keterangan yang diterima, Senin (9/11).

Yassierli mengatakan, pertumbuhan industri harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja. Karena itu, hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan pekerja juga perlu terus dibangun.