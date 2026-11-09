Kemnaker Gandeng IWIP, Tenaga Kerja Lokal Disiapkan Masuk Industri

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. (Istimewa)
JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal agar sesuai dengan kebutuhan industri.
Kolaborasi tersebut dilakukan melalui pelatihan keterampilan yang membuka peluang bagi masyarakat sekitar untuk berkarier di kawasan industri.
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Kolaborasi Strategis Pembangunan Tenaga Kerja Kompeten antara Kemnaker dan IWIP.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengatakan penyiapan tenaga kerja yang kompeten membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan dunia industri.
Menurutnya, peningkatan investasi perlu diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia lokal agar manfaat pertumbuhan industri juga dirasakan masyarakat sekitar.
Dia meminta calon tenaga kerja memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan sungguh-sungguh. Meski demikian, Yassierli mengingatkan bahwa keikutsertaan dalam pelatihan tidak otomatis menjamin peserta diterima bekerja karena tetap harus mengikuti proses seleksi perusahaan.
Selain keterampilan teknis, dia menekankan pentingnya pemahaman mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebelum peserta terjun ke lingkungan industri.
“Keselamatan kerja sangat penting. Istilahnya safety first. Tidak ada yang lebih penting dari keselamatan kerja. Saat teman-teman nanti bekerja, pastikan dapat bekerja dengan selamat dan kembali ke rumah dengan selamat. Karena itu, pelatihan terkait aspek safety juga harus benar-benar dikuasai,” ujar Yassierli dalam keterangan yang diterima, Senin (9/11).
Yassierli mengatakan, pertumbuhan industri harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja. Karena itu, hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan pekerja juga perlu terus dibangun.
Sementara itu, Presiden Direktur IWIP Kevin He menjelaskan, program pelatihan yang dijalankan perusahaan sejak 2019 hingga Oktober 2026 telah diikuti 71.808 peserta.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022