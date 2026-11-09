Aturan Baru UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Aturan Hak Pekerja soal Cuti hingga Pesangon

JawaPos.com - Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026.

Regulasi baru tersebut menetapkan sejumlah perubahan dalam hubungan industrial, mulai dari pembatasan pekerja alih daya (outsourcing), larangan penahanan ijazah, hingga pengaturan pesangon dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

UU tersebut disusun sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023. Melalui aturan ini, pemerintah menata kembali ketentuan ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan ketentuan penutup UU Nomor 27 Tahun 2026, UU Nomor 13 Tahun 2003 dicabut. Sementara itu, ketentuan klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja juga dicabut, yakni Bab IV Bagian Kesatu Pasal 80 huruf a dan Bagian Kedua Pasal 81 dalam lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023.

Salah satu perubahan yang menjadi perhatian adalah pembatasan pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Dalam Pasal 95 ayat (2), ditegaskan bahwa jenis dan bidang pekerjaan outsourcing harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

Adapun Pasal 95 ayat (3) menyebutkan kegiatan jasa penunjang tersebut meliputi usaha pelayanan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja, tenaga pengamanan, serta penyediaan angkutan bagi pekerja.

UU tersebut juga mengatur konsekuensi apabila pekerja alih daya digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi.

“Dalam hal Pekerja/Buruh dari Perusahaan alih daya digunakan oleh Perusahaan pemberi pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, demi hukum status Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dan Perusahaan alih daya beralih menjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dan Perusahaan pemberi pekerjaan,” bunyi Pasal 98 ayat (1).

Regulasi ini juga memuat larangan bagi perusahaan untuk meminta maupun menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 78 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemberi Kerja dilarang untuk mensyaratkan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik Pekerja/Buruh; dan/atau menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik Pekerja/Buruh, sebagai jaminan dalam Hubungan Kerja.

Selain pekerja formal, UU baru juga mengatur perlindungan bagi tenaga kerja sektor informal. Pasal 58 ayat (1) mewajibkan pemberi kerja memberikan upah atau imbalan yang adil dan layak atas pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja sektor informal.

Perlindungan tersebut diperkuat melalui Pasal 60 ayat (1) yang menyebutkan, “Tenaga Kerja Sektor Informal berhak memperoleh jaminan sosial.”

Bahkan, pekerja informal yang masuk kategori rentan berhak mendapatkan bantuan iuran jaminan sosial dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 61 ayat (1), dengan perlindungan paling sedikit berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Aturan Kontrak hingga Cuti Melahirkan Berubah

Perubahan lainnya menyangkut Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. Dalam aturan baru, jangka waktu PKWT dibatasi paling lama dua tahun dan hanya dapat diperpanjang maksimal dua kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama satu tahun.

“Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun,” bunyi Pasal 82 ayat (2).

UU Nomor 27 Tahun 2026 juga memperkuat perlindungan pekerja perempuan. Pasal 121 ayat (1) mewajibkan pemberi kerja memberikan cuti melahirkan bagi pekerja perempuan.

Adapun Pasal 121 ayat (2) mengatur hak cuti melahirkan paling singkat tiga bulan pertama dan dapat diperpanjang paling lama tiga bulan berikutnya apabila terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Kondisi khusus tersebut meliputi masalah kesehatan, gangguan kesehatan, atau komplikasi yang dialami ibu setelah persalinan maupun keguguran. Selain itu, kondisi kesehatan atau komplikasi yang dialami anak yang dilahirkan juga termasuk dalam ketentuan tersebut.

Dari sisi pengupahan, pekerja perempuan yang menjalani cuti melahirkan berhak mendapatkan upah penuh selama tiga bulan pertama.

Apabila memperoleh perpanjangan karena kondisi khusus, upah tetap dibayarkan penuh pada bulan keempat dan sebesar 75 persen pada bulan kelima serta keenam.

“Pekerja/Buruh perempuan yang mendapatkan perpanjangan cuti melahirkan karena kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf b berhak mendapat Upah secara penuh untuk bulan keempat dan 75% (tujuh puluh lima persen) dari Upah untuk bulan kelima dan bulan keenam,” bunyi Pasal 123 ayat (3).

Sementara itu, untuk pekerja laki-laki juga memperoleh hak cuti pendampingan istri saat persalinan selama dua hari. Pasal 124 menyebutkan, pekerja/Buruh berhak mendapatkan hak cuti pendampingan istri pada masa persalinan, selama 2 hari dan dapat diberikan paling lama 3 hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan antara Pekerja/Buruh dengan Pemberi Kerja.

Selain itu, perusahaan wajib memberikan kesempatan dan fasilitas yang layak bagi pekerja perempuan untuk menyusui selama waktu kerja. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 122.

Pesangon dan Prosedur PHK

Dalam hal pemutusan hubungan kerja, UU baru mengatur kembali besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak yang harus diterima pekerja.

Besaran pesangon dihitung berdasarkan masa kerja. Pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun berhak mendapatkan pesangon satu bulan upah.

Sementara itu, pekerja dengan masa kerja delapan tahun atau lebih berhak memperoleh pesangon sembilan bulan upah sebagai dasar perhitungan.

“Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pemberi Kerja wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima dengan faktor pengali sesuai dengan alasan Pemutusan Hubungan Kerja,” bunyi Pasal 232 ayat (1).

Dengan demikian, besaran akhir hak pekerja tetap memperhatikan alasan terjadinya PHK serta faktor pengali yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Tidak hanya itu, pemerintah juga mengatur kewajiban pembentukan dana cadangan pesangon. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 253 ayat (1).

“Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja,” bunyi pasal tersebut.

Dana cadangan pesangon nantinya dikelola oleh lembaga pemerintah. Namun, kewajiban tersebut dikecualikan bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (4).

Dari sisi prosedur PHK, perusahaan juga diwajibkan mengupayakan berbagai langkah pencegahan sebelum mengambil keputusan. Pasal 228 ayat (1) menegaskan bahwa pemberi kerja, pekerja atau buruh, serikat pekerja, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah wajib melakukan segala upaya untuk mencegah terjadinya PHK.

Upaya tersebut mencakup pengurangan kerja lembur, pengurangan jumlah sif, pengurangan jam atau hari kerja, hingga penawaran program pensiun dini secara sukarela.

Apabila PHK tidak dapat dihindari, penyelesaiannya harus mengedepankan perundingan bipartit. Pasal 228 ayat (3) mengatur bahwa PHK wajib dilakukan melalui perundingan antara pemberi kerja dengan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Konsekuensi Baru bagi Pengusaha

Di sisi lain, sejumlah ketentuan baru juga menuntut perusahaan menyesuaikan kebijakan operasional dan pengelolaan sumber daya manusia.

Perusahaan diwajibkan menyusun struktur dan skala upah sebagai dasar pengaturan pengupahan pekerja. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 146 ayat (1). Bahkan, Pasal 147 mengatur sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah.

Pemerintah juga mengatur kembali mekanisme upah minimum yang mencakup Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 137 ayat (1), yang menyebutkan bahwa upah minimum terdiri atas empat jenis tersebut.

Selain itu, pemerintah mempertegas kewajiban penggunaan tenaga kerja asing (TKA). Pasal 62 ayat (1) mewajibkan pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA memiliki rencana penggunaan TKA yang disahkan menteri.

Pasal 62 ayat (5) juga mengatur bahwa TKA hanya dapat dipekerjakan untuk jabatan dan waktu tertentu serta harus memiliki kompetensi sesuai jabatan yang akan diduduki. Penggunaan TKA juga dibatasi pada jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja warga negara Indonesia.

Perusahaan juga memiliki kewajiban memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Pasal 105 ayat (1) mewajibkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2 persen dari jumlah pekerja.