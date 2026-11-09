Aturan Baru UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Aturan Hak Pekerja soal Cuti hingga Pesangon

JawaPos.com - Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026.

Regulasi baru tersebut menetapkan sejumlah perubahan dalam hubungan industrial, mulai dari pembatasan pekerja alih daya (outsourcing), larangan penahanan ijazah, hingga pengaturan pesangon dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

UU tersebut disusun sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023. Melalui aturan ini, pemerintah menata kembali ketentuan ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan ketentuan penutup UU Nomor 27 Tahun 2026, UU Nomor 13 Tahun 2003 dicabut. Sementara itu, ketentuan klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja juga dicabut, yakni Bab IV Bagian Kesatu Pasal 80 huruf a dan Bagian Kedua Pasal 81 dalam lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023.

Salah satu perubahan yang menjadi perhatian adalah pembatasan pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Dalam Pasal 95 ayat (2), ditegaskan bahwa jenis dan bidang pekerjaan outsourcing harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

Adapun Pasal 95 ayat (3) menyebutkan kegiatan jasa penunjang tersebut meliputi usaha pelayanan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja, tenaga pengamanan, serta penyediaan angkutan bagi pekerja.

UU tersebut juga mengatur konsekuensi apabila pekerja alih daya digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi.

“Dalam hal Pekerja/Buruh dari Perusahaan alih daya digunakan oleh Perusahaan pemberi pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, demi hukum status Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dan Perusahaan alih daya beralih menjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dan Perusahaan pemberi pekerjaan,” bunyi Pasal 98 ayat (1).

Regulasi ini juga memuat larangan bagi perusahaan untuk meminta maupun menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja.