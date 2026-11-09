PGN Raih Gold Stevie Awards 2026, Inovasi Brand Activation GasKita Diakui Internasional

JawaPos.com – PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina, meraih Gold Stevie®️ Award pada kategori Brand Experiences by Type – Brand Activation dalam ajang The 23rd Annual International Business Awards®️ 2026 yang diselenggarakan di Paris, Prancis, pada 28 Oktober 2026.

Penghargaan tersebut diraih melalui program bertajuk “Bringing Clean Energy to Life Through Immersive Brand Experience”, yang menghadirkan inovasi komunikasi dan edukasi pemanfaatan gas bumi melalui pengalaman langsung masyarakat.

Penghargaan internasional ini menjadi bentuk pengakuan terhadap pendekatan komunikasi dan pemasaran PGN yang inovatif dalam memperkenalkan manfaat gas bumi, khususnya produk GasKita, melalui kegiatan Taman Jargas Nusantara yang diselenggarakan di Bintaro XChange Mall, Tangerang Selatan, pada 29 Mei–1 Juni 2025.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi PGN untuk terus mengembangkan pendekatan komunikasi yang relevan, interaktif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Bagi PGN, memperkenalkan gas bumi bukan hanya tentang menyampaikan informasi produk, tetapi juga bagaimana membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat melalui pengalaman langsung. Melalui Taman Jargas Nusantara, kami menghadirkan edukasi yang lebih dekat, menarik, dan mudah dipahami, sehingga masyarakat dapat mengenal manfaat serta kemudahan penggunaan gas bumi dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Fajriyah.

Selama empat hari penyelenggaraan, Taman Jargas Nusantara menarik lebih dari 16.000 pengunjung melalui berbagai aktivitas edukatif dan interaktif.

PGN memperkenalkan gas bumi kepada masyarakat melalui pengalaman langsung di Bintaro XChange Mall di kawasan Bintaro dan Tangerang Selatan. (Istimewa).

Kegiatan tersebut meliputi demonstrasi memasak menggunakan gas bumi bersama chef, pengenalan pengembangan jaringan gas bumi dan kendaraan berbahan bakar gas, permainan interaktif, gallery walk, hingga konsultasi langsung mengenai layanan jaringan gas bumi rumah tangga dan berlangganan GasKita. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai pilihan kuliner dari tenant yang merupakan pelanggan PGN.

Program ini turut mencatat capaian komunikasi yang positif dengan lebih dari 5,4 juta tayangan (impressions) dan 53.000 interaksi melalui kanal digital, serta memperoleh lebih dari 200 pemberitaan media massa. Capaian tersebut mencerminkan luasnya jangkauan komunikasi program dalam meningkatkan pengenalan masyarakat terhadap pemanfaatan gas bumi.

“Penghargaan ini menunjukkan bahwa inovasi komunikasi memiliki peran penting dalam mendekatkan produk dan layanan kepada masyarakat. Ke depan, PGN akan terus mengintegrasikan aktivitas edukasi langsung dengan pemanfaatan kanal digital untuk memperluas jangkauan informasi, sekaligus memperkuat hubungan dengan pelanggan dan masyarakat,” tambah Fajriyah.