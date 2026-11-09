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Penulis: Nanda Prayoga
Senin, 9 November 2026 | 22.42 WIB

Krista Interfood 2026 Perkuat Peluang Kolaborasi Industri F&B, Sanwoo Bidik Pasar B2B

Direktur Marketing Sanwoo Tofan. (Nanda Prayoga/JawaPos.com) - Image

Direktur Marketing Sanwoo Tofan. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pameran Krista Interfood 2026 menjadi ajang bagi pelaku industri makanan dan minuman (F&B) untuk memperluas jaringan bisnis dan menjajaki peluang kerja sama. 

Salah satu peserta, Sanwoo, memanfaatkan pameran tersebut untuk memperkuat pasar peralatan pendingin komersial di segmen business to business (B2B).

Krista Interfood 2026 berlangsung pada 4-7 November 2026 di NICE PIK 2, Tangerang. Memasuki penyelenggaraan ke-27, pameran ini mempertemukan pelaku industri F&B dari dalam dan luar negeri untuk membuka peluang kemitraan serta memperkenalkan inovasi bisnis.

Tahun ini, Krista Interfood juga digelar bersamaan dengan Seafood Show Asia Expo dan ALL Indonesia Cooltech Expo. Kolaborasi tersebut turut memperluas peluang kerja sama, termasuk di sektor teknologi pendinginan dan rantai pasok dingin atau cold chain.

Direktur Marketing Sanwoo Tofan mengatakan, perkembangan industri F&B turut meningkatkan kebutuhan terhadap peralatan pendingin komersial. Teknologi tersebut dibutuhkan untuk menjaga kualitas produk sekaligus menunjang kegiatan operasional bisnis.

“Pertumbuhan industri F&B Indonesia membuka peluang yang semakin besar bagi kebutuhan peralatan pendingin komersial. Kami melihat bahwa solusi pendinginan memiliki peran penting dalam mendukung operasional bisnis, menjaga kualitas produk, serta membantu pelaku usaha memenuhi kebutuhan penyimpanan dan display,” ujar Tofan di Jakarta, dikutip Senin (9/11).

Dalam pameran tersebut, Sanwoo memperkenalkan freezer dan commercial showcase untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor usaha yang menyasar restoran, kafe, supermarket, hotel, distributor, hingga pelaku usaha makanan dan minuman.

Keikutsertaan Sanwoo juga dimanfaatkan untuk menjalin komunikasi langsung dengan distributor, pemilik usaha, dan profesional industri. Perusahaan sekaligus menjajaki peluang kemitraan untuk memperluas pasar peralatan pendingin komersial di Indonesia.

Kebutuhan teknologi pendinginan dinilai semakin penting seiring terhubungnya proses produksi, penyimpanan, dan distribusi dalam industri F&B. Infrastruktur tersebut berperan dalam menjaga kualitas produk sekaligus mendukung kelancaran operasional pelaku usaha.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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