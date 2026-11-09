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Penulis: Djati Waluyo
Senin, 9 November 2026 | 22.21 WIB

Insentif PPh 21 DTP Diperluas, Sasar 13 Juta Pekerja Bergaji di Bawah Rp 10 Juta 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam acara International Fora for Kredit Program Pemerintah di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (29/10). (ANTARA) - Image

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam acara International Fora for Kredit Program Pemerintah di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (29/10). (ANTARA)

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah akan memperluas penerima insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) akan menyasar sekitar 13 juta pekerja.

Ia mengatakan, kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi daya beli bagi pekerja berpenghasilan hingga Rp 10 juta per bulan.

“Itu kan di bawah Rp 10 juta ada sekitar 13 juta orang,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Senin (9/11).

Ia mengatakan, untuk mengangkat daya beli masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta pemerintah akan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang secara spesifik tidak ditujukan bagi pekerja kelas menengah.

"BSU kan di bawah Rp 3 juta, pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU ya, sekarang datanya masih diitukan di Kemenaker," ujarnya.

Terkait pekerja dengan pendapatan setara UMP Jakarta, mereka dipastikan tidak akan masuk dalam skema BSU karena melampaui batas kriteria mutlak tersebut. 

Saat ini, sinkronisasi dan validasi data pekerja yang berhak menerima BSU masih terus diselesaikan di tingkat Kementerian Ketenagakerjaan.

Airlangga menjelaskan, kedua program tersebut memiliki sasaran penerima yang berbeda. 

Ia menegaskan, pekerja kelas menengah bukan menjadi sasaran BSU. Dukungan bagi kelompok tersebut disiapkan melalui perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP.

Editor: Bintang Pradewo
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