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Penulis: Latu Ratri Mubyarsah
Sabtu, 7 November 2026 | 02.39 WIB

Cari Cuan di Perdagangan Berjangka, Mahasiswa Diingatkan Legalitas Platform dan Hindari FOMO

Mahasiswa Universitas Nasional mengikuti Talkshow Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). (Dok. Unas) - Image

Mahasiswa Universitas Nasional mengikuti Talkshow Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). (Dok. Unas)

JawaPos.com - Mahasiswa tidak hanya bisa cari cuan di bursa saham maupun aset digital seperti kripto. Tetapi juga bisa berinvestasi pada perdagangan berjangka komoditi (PBK).

Meski demikian, keputusan untuk terjun investasi di industri PBK, tetap membutuhkan kehati-hatian ekstra. Serta pemahaman mendalam agar tak terjebak dalam risiko kerugian finansial.

Pesan ini disampaikan Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange/JFX) Yazid Kanca Surya dalam Talkshow Bulan Literasi PBK di Universitas Nasional (Unas) Jakarta (6/11).

Bagi kalangan mahasiswa atau investor pemula dari Gen Z yang berminat memulai investasi di perdagangan berjangka, Yazid membeberkan sejumlah hal krusial yang wajib diperhatikan.

Di antaranya adalah memastikan legalitas platform dan pialang.

Yazid mewanti-wanti mahasiswa agar mengecek keabsahan izin lembaga penyedia sebelum menempatkan dana.

Mahasiswa harus mengetahui bertransaksi itu harus di tempat yang legal dan diatur pemerintah Indonesia. Dia mengingatkan bahwa penawaran tanpa izin resmi sangat berisiko.

"Kalau ada apa-apa, siapa yang mau bertanggung jawab? Siapa mau ngadu ke mana?" tambah dia.

Berikutnya adalah buang mentalitas FOMO dan pahami bahwa PBK bukan judi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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