TEI 2026 Perkuat Pasar Ekspor Indonesia, Hadirkan Ribuan Buyer dari Berbagai Negara

JawaPos.com - Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 berhasil menarik ribuan pelaku usaha dari berbagai negara. Pameran perdagangan internasional yang digelar pada 14-18 Oktober 2026 itu mencatat kehadiran 45.287 pengunjung dan 9.600 buyer dari 151 negara.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pameran ini mencatat 34.550 pengunjung dari 130 negara. Dengan demikian, jumlah pengunjung TEI 2026 tumbuh 31,08 persen.

Selain jumlah pengunjung, partisipasi perusahaan juga mengalami peningkatan. TEI 2026 diikuti 1.873 ekshibitor, melampaui target awal sebanyak 1.500 perusahaan. Capaian tersebut memperlihatkan tingginya partisipasi pelaku usaha dalam ajang perdagangan yang mempertemukan eksportir Indonesia dengan calon pembeli internasional.

Kehadiran ribuan buyer dari berbagai negara menjadikan TEI sebagai salah satu ruang pertemuan bagi eksportir Indonesia untuk memperluas jaringan dan menjajaki peluang bisnis di pasar global. Ajang ini juga mempertemukan pelaku usaha dengan calon mitra perdagangan dari berbagai kawasan.