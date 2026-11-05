Airlangga Ungkap Deretan Stimulus Akhir Tahun untuk Dongkrak Daya Beli

JawaPos.com - Pemerintah terus menyiapkan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2026.

Upaya tersebut dilakukan melalui program diskon nasional, insentif sektor energi dan industri, hingga bantuan sosial bagi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah kembali mendorong program diskon belanja nasional untuk meningkatkan konsumsi masyarakat pada akhir tahun.

Program tersebut mencakup Belanja di Indonesia Saja (BINA) Great Sale dan Hari Belanja Nasional (Harbolnas). Pada tahun lalu, BINA Great Sale mencatatkan transaksi sebesar Rp 31 triliun, sedangkan Harbolnas mencapai Rp 36,4 triliun.

“Beberapa program seperti Bina (Belanja di Indonesia Saja Great Sale) itu tahun lalu menghasilkan 31 triliun, dan Hari Belanja Nasional tahun lalu menghasilkan Rp 36,4 triliun. Tahun ini diharapkan bahwa angkanya lebih dari tahun lalu,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11).

Selain mendorong konsumsi, pemerintah juga menjaga harga energi melalui pemberian subsidi. Pemerintah turut memberikan insentif kepada sejumlah sektor industri, termasuk fasilitas bea masuk nol persen untuk bahan baku tertentu.

Insentif tersebut antara lain diberikan untuk LPG yang digunakan sebagai bahan baku industri kimia. Pemerintah juga memberikan fasilitas bea masuk nol persen untuk bahan baku plastik selama enam bulan.

Selain itu, insentif diberikan untuk suku cadang komponen pesawat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan biaya perawatan atau maintenance pesawat.

Airlangga menambahkan, pemerintah juga menyiapkan sejumlah stimulus langsung untuk memperkuat daya beli masyarakat pada akhir tahun.