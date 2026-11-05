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Penulis: Djati Waluyo
Kamis, 5 November 2026 | 19.58 WIB

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2026 Naik Jadi 76,59, Harapan Hidup 74,68 Tahun

ilustrasi pertumbuhan ekonomi - Image

ilustrasi pertumbuhan ekonomi

JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2026 sebesar 76,59 atau meningkat dari tahun 2025 sebesar 75,90.

Sementara itu, Usia Harapan Hidup masyarakat Indnesia juga ikut naik menjadi 74,68 tahun.

Sebagaimana diketahui, IPM merupakan indeks komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia.

Data tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai IPM, semakin baik kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, mengatakan peningkatan IPM 2026 didorong oleh peningkatan semua indikator penyusun.

“Komponen umur harapan hidup saat lahir meningkat dari 74,47 tahun pada 2025 menjadi 74,68 tahun pada 2026,” ujar Edy dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (5/11).

Edy mengatakan, dari sisi pendidikan, harapan lama sekolah sebesar 13,34 tahun pada 2026, naik dari 13,30 tahun pada 2025.

Sementara itu, rata-rata lama sekolah tercatat sebesar 9,16 tahun pada 2026, naik dari 9,07 tahun pada 2025.

Sementara itu, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan naik dari Rp 12,80 juta pada 2025 menjadi Rp 13,37 juta pada 2026.

“Secara spasial, 30 dari 38 provinsi di Indonesia telah mencapai IPM kategori tinggi,” ujarnya.

Editor: Bayu Putra
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