Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Penulis: Djati Waluyo
Kamis, 5 November 2026 | 19.01 WIB

Ekonomi Indonesia Tercatat Tumbuh 5,47 Persen, Kalah Jauh dari Vietnam

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. (Dok. JawaPos.com) - Image

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. (Dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 sebesar 5,47 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun atau year on year (yoy).

Angka tersebut berada jauh di bawah pertumbuhan ekonomi Vietnam yang mencapai 10,0 persen pada periode yang sama.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap lebih tinggi jika dibandingkan dengan Singapura sebesar 5,4 persen, Malaysia 5,3 persen, Tiongkok 4,5 persen, Korea Selatan 3,4 persen, dan Amerika Serikat sebesar 2,1 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Moh. Edy Mahmud, mengatakan konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi triwulan III tahun 2026. 

“Ekonomi Indonesia pada triwulan III tahun 2026 tumbuh solid sebesar 5,47 persen secara tahunan, utamanya ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang masih terjaga,” ujar Edy dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (5/11).  

Edy mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,04 persen atau menyumbang sebesar 2,62 persen.

Ia mengatakan, angka tersebut lebih tinggi dibanding triwulan 3 tahun sebelumnya yang tumbuh 4,89 persen. 

“Kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan III tahun 2026 utamanya didorong oleh kenaikan nilai transaksi barang dan jasa secara online, peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas pariwisata, serta berbagai kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi,” ujarnya.

Edy menuturkan, komponen lainnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun 2026 dari sisi pengeluaran adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Komponen ini tumbuh solid sebesar 6,06 persen (yoy), yang mencerminkan pertumbuhan investasi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. 

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Unika De La Salle dan Unima Berkolaborasi, Dorong Potensi Ekonomi Warga Minahasa Utara - Image
Berita Daerah

Unika De La Salle dan Unima Berkolaborasi, Dorong Potensi Ekonomi Warga Minahasa Utara

Rabu, 4 November 2026 | 18.06 WIB

Menkeu: Ekonomi RI Diproyeksi Tumbuh 5,4–5,5 Persen - Image
Ekonomi

Menkeu: Ekonomi RI Diproyeksi Tumbuh 5,4–5,5 Persen

Rabu, 4 November 2026 | 17.27 WIB

Beban Ekonomi Mulai Terangkat, 5 Weton Ini Diramal Dihampiri Keberuntungan Besar - Image
Zodiak

Beban Ekonomi Mulai Terangkat, 5 Weton Ini Diramal Dihampiri Keberuntungan Besar

Rabu, 4 November 2026 | 03.10 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

5

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

6

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

7

Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan

8

Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan

9

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

10

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore