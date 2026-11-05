Ekonomi Indonesia Tercatat Tumbuh 5,47 Persen, Kalah Jauh dari Vietnam

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. (Dok. JawaPos.com)
JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 sebesar 5,47 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun atau year on year (yoy).
Angka tersebut berada jauh di bawah pertumbuhan ekonomi Vietnam yang mencapai 10,0 persen pada periode yang sama.
Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap lebih tinggi jika dibandingkan dengan Singapura sebesar 5,4 persen, Malaysia 5,3 persen, Tiongkok 4,5 persen, Korea Selatan 3,4 persen, dan Amerika Serikat sebesar 2,1 persen.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Moh. Edy Mahmud, mengatakan konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi triwulan III tahun 2026.
“Ekonomi Indonesia pada triwulan III tahun 2026 tumbuh solid sebesar 5,47 persen secara tahunan, utamanya ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang masih terjaga,” ujar Edy dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (5/11).
Edy mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,04 persen atau menyumbang sebesar 2,62 persen.
Ia mengatakan, angka tersebut lebih tinggi dibanding triwulan 3 tahun sebelumnya yang tumbuh 4,89 persen.
“Kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan III tahun 2026 utamanya didorong oleh kenaikan nilai transaksi barang dan jasa secara online, peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas pariwisata, serta berbagai kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi,” ujarnya.
Edy menuturkan, komponen lainnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun 2026 dari sisi pengeluaran adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).
Komponen ini tumbuh solid sebesar 6,06 persen (yoy), yang mencerminkan pertumbuhan investasi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan
Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022