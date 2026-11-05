Ekonomi Indonesia Tercatat Tumbuh 5,47 Persen, Kalah Jauh dari Vietnam

JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 sebesar 5,47 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun atau year on year (yoy).

Angka tersebut berada jauh di bawah pertumbuhan ekonomi Vietnam yang mencapai 10,0 persen pada periode yang sama.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap lebih tinggi jika dibandingkan dengan Singapura sebesar 5,4 persen, Malaysia 5,3 persen, Tiongkok 4,5 persen, Korea Selatan 3,4 persen, dan Amerika Serikat sebesar 2,1 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Moh. Edy Mahmud, mengatakan konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi triwulan III tahun 2026.

“Ekonomi Indonesia pada triwulan III tahun 2026 tumbuh solid sebesar 5,47 persen secara tahunan, utamanya ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang masih terjaga,” ujar Edy dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (5/11).

Edy mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,04 persen atau menyumbang sebesar 2,62 persen.

Ia mengatakan, angka tersebut lebih tinggi dibanding triwulan 3 tahun sebelumnya yang tumbuh 4,89 persen.

“Kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan III tahun 2026 utamanya didorong oleh kenaikan nilai transaksi barang dan jasa secara online, peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas pariwisata, serta berbagai kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi,” ujarnya.

Edy menuturkan, komponen lainnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun 2026 dari sisi pengeluaran adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

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