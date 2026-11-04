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Penulis: Dimas Choirul, ARM
Rabu, 4 November 2026 | 22.53 WIB

Kemenkeu Siapkan Tiga Strategi Kebijakan untuk Kejar Pertumbuhan 6 Persen

Ilustrasi Gedung Kementerian Keuangan Jakarta. (Istimewa) - Image

Ilustrasi Gedung Kementerian Keuangan Jakarta. (Istimewa)

JawaPos.com — Pemerintah menyiapkan tiga strategi kebijakan fiskal untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Strategi tersebut mencakup penguatan sumber pertumbuhan yang sudah ada, transformasi sektor ekonomi, serta perluasan akses pasar dan investasi ke luar negeri.

Direktur Strategi APBN Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah tetap optimistis terhadap prospek ekonomi nasional, meski sejumlah risiko global masih perlu diwaspadai. 

Risiko tersebut antara lain arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS), fluktuasi harga energi, dan dinamika perdagangan dunia.

"Waspada harus, panik jangan. Tetap optimistis, tapi optimismenya harus realistis," ujar Wahyu dalam Katadata Policy Dialogue bertajuk "Outlook Ekonomi 2027" di Jakarta, Selasa (20/10).

Menurut Wahyu, sejumlah indikator domestik masih mendukung upaya menjaga momentum pertumbuhan. Indikator tersebut meliputi inflasi yang terkendali, neraca perdagangan yang surplus, cadangan devisa yang memadai, serta pertumbuhan kredit dua digit.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga September juga menunjukkan perkembangan positif. 
Penerimaan negara tumbuh 25,5 persen, sementara belanja negara meningkat 19 persen. Pada periode yang sama, keseimbangan primer mencatatkan surplus Rp 125,5 triliun.

Wahyu menjelaskan, APBN akan tetap berfungsi sebagai shock absorber untuk meredam gejolak ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan menstabilkan harga. Pemerintah juga akan mempercepat belanja produktif dengan tetap menjaga disiplin fiskal.

Tiga Strategi Mengejar Pertumbuhan Ekonomi
Wahyu memaparkan tiga pendekatan yang disiapkan pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027, yakni pragmatis, transformatif, dan diplomatis.

Pendekatan pragmatis dilakukan dengan memperkuat sumber pertumbuhan yang sudah ada, terutama konsumsi rumah tangga dan investasi. Kebijakan fiskal diarahkan untuk menopang sektor produktif, seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian.

Percepatan belanja pemerintah dan pemberian insentif diharapkan dapat meningkatkan produksi, memperluas kesempatan kerja, serta menjaga daya beli masyarakat.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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