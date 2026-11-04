Kemenkeu Akui Pembalut Belum Masuk Barang Bebas Pajak, Masih Kena PPN

JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengakui bahwa sampai saat ini produk sanitasi menstruasi, termasuk pembalut dan tampon masih sikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana, mengatakan produk pembalut dan sejenisnya hingga kini belum masuk dalam kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN.

Ia menjelaskan, pengenaan PPN terhadap produk sanitasi menstruasi mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sebagai barang nonmewah, produk tersebut dikenai tarif PPN 12 persen dengan dasar pengenaan pajak sebesar 11/12 dari harga jual atau nilai impor.

“Perlu kami tegaskan bahwa pengenaan PPN atas produk sanitasi menstruasi bukan merupakan pajak yang secara khusus dikenakan kepada perempuan atau atas aktivitas menstruasi, melainkan bagian dari sistem PPN yang berlaku atas konsumsi barang,” ujar Inge saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (4/11).

Inge mengatakan, sistem PPN pada prinsipnya mengenakan pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Namun, terdapat sejumlah jenis barang dan jasa yang mendapatkan fasilitas atau pengecualian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai barang dan jasa yang memperoleh fasilitas PPN, termasuk barang kebutuhan pokok, diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022.

Barang kebutuhan pokok yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN antara lain beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

Pengaturan tersebut mempertimbangkan karakteristik barang yang berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat dan kesejahteraan umum.

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