Bahlil Tertibkan Ekspor SDA, Ekonom sebut Bisa Beri Keuntungan Rp 7 Triliun per Tahun

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (ANTARA)

JawaPos.com - Kebijakan Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia terkait larangan ekspor sumber daya alam (SDA) melalui negara perantara seperti Singapura dinilai bisa memberikan keuntungan triliunan rupiah.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan, keuntungan Indonesia bisa meningkat hingga Rp 7 triliun per tahun. Manfaatnya bisa meningkatkan kedaulatan ekonomi Indonesia.

“Menurut saya, arah kebijakan ini dapat dipahami karena ada persoalan nyata dalam pencatatan nilai perdagangan komoditas Indonesia," kata Yusuf saat dihubungi, Selasa (3/11).

Dia mencontohkan, dalam perdagangan batu bara, Singapura pada umumnya berperan bukan sebagai lokasi transit fisik komoditas. Kapal pengangkut tetap berlayar langsung dari Indonesia menuju negara pembeli seperti China dan India. Namun, kontrak, faktur, serta margin perdagangan kerap tercatat melalui perusahaan yang berkantor di Singapura.

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"Jadi, persoalan utamanya bukan rute pengiriman, melainkan lokasi pencatatan laba dan nilai tambah," imbuhnya.

Dengan mengubah sistem transaksi perdagangan langsung dari Indonesia, maka margin yang sebelumnya lari ke luar negeri bisa dialihkan ke dalam negeri. Dampaknya memperluas basis penerimaan pajak dan memberikan tambahan manfaat ekonomi bagi negara.

Dengan asumsi volume perdagangan sekitar 55 juta ton batu bara dan harga rata-rata USD 75, Yusuf memperkirakan nilai transaksi mencapai hampir USD 4 miliar atau sekitar Rp 75 triliun. Dari jumlah tersebut, tambahan nilai perdagangan yang berpotensi tercatat di Indonesia diperkirakan berkisar Rp 1 triliun hingga Rp 7 triliun per tahun.

"Tambahan penerimaan negara dari pajak dan royalti kemungkinan sekitar Rp 0,5 triliun hingga Rp 3 triliun. Ini tetap berarti, tetapi tidak sampai puluhan triliun rupiah," jelasnya.

Meski demikian, Yusuf mengingatkan bahwa perhitungan tersebut masih bersifat indikatif karena belum terdapat kepastian mengenai seluruh volume komoditas Indonesia yang diperdagangkan melalui Singapura. Oleh karena itu, pemerintah perlu mencocokkan data ekspor Indonesia dengan data impor negara tujuan untuk memastikan potensi manfaat ekonominya.

Terpisah, Pengamat Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, langkah Bahlil perlu didukung. Pembenahan perlu dilakukan pemerintah dalam penataan SDA.

"Ya, kalau menurut saya bagus kebijakan itu. Itu kebijakan yang nasionalis. Jangan sampai kebijakan yang salah di masa lalu dibiarkan, kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia juga dibiarkan," kata Ujang.

Ujang berpandangan, praktik perdagangan SDA melalui negara perantara selama ini telah menimbulkan persoalan bagi Indonesia, mulai dari potensi kehilangan penerimaan pajak hingga lemahnya kendali terhadap perdagangan komoditas nasional. Karena itu, ia mendukung langkah Bahlil untuk memastikan Indonesia memperoleh manfaat lebih besar dari kekayaan alamnya.

"Saya melihat ini sebagai upaya untuk menjaga harga diri, kedaulatan, dan marwah bangsa Indonesia. Itu harus betul-betul kita dukung dan kita dorong," pungkasnya.