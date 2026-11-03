Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Penulis: Djati Waluyo
Rabu, 4 November 2026 | 01.26 WIB

Menkeu Suahasil Sebut Pasar SBN Indonesia Tetap Resilien di Tengah Gejolak Global

Menkeu Suahasil Nazara menyebut pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik masih menunjukkan ketahanan di tengah volatilitas pasar keuangan global, konpers KSSK, Jakarta, Selasa (3/11). (Djati Waluyo/JawaPos.com) - Image

Menkeu Suahasil Nazara menyebut pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik masih menunjukkan ketahanan di tengah volatilitas pasar keuangan global, konpers KSSK, Jakarta, Selasa (3/11). (Djati Waluyo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menyebut pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik masih menunjukkan ketahanan di tengah volatilitas pasar keuangan global.

Kepercayaan investor global terhadap instrumen surat utang pemerintah Indonesia juga dinilai tetap terjaga.

“Kalau kita lihat, pasar SBN cukup resilien di tengah volatilitas pasar keuangan global,” ujar Suahasil dalam konferensi pers KSSK, Jakarta, Selasa (3/11).

Ia mengatakan, pada triwulan III-2026, investor non-residen atau asing mencatatkan pembelian bersih SBN sebesar Rp 28,79 triliun. Capaian tersebut turut mendorong peningkatan kepemilikan investor asing sebesar 3,28 persen dibandingkan posisi akhir 2025.

Suahasil mengatakan, ketahanan pasar SBN juga tercermin dari pergerakan spread Surat Utang Negara (SUN) seri benchmark 10 tahun terhadap US Treasury (UST) 10 tahun.

Pada periode yang sama, spread tersebut berada di level 183 basis poin. Angka itu turun tipis dibandingkan posisi akhir 2025 yang tercatat sebesar 184 basis poin.

“Pasar SBN cukup resilien di tengah volatilitas pasar keuangan global,” ujarnya.

Meski demikian, Suahasil mengakui preferensi investor global terhadap aset portofolio di negara berkembang masih relatif terbatas. Kondisi tersebut turut menjaga penguatan indeks dolar Amerika Serikat (AS) terhadap mata uang negara maju maupun negara berkembang.

Situasi ini berpotensi menahan aliran modal masuk ke pasar negara berkembang atau emerging markets, termasuk Indonesia. Pemerintah pun terus memantau perkembangan pasar keuangan global serta menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian domestik.

“Kondisi tersebut berpotensi menahan aliran modal masuk ke emerging markets, termasuk Indonesia, dan perkembangan ini akan terus kita pantau dan kita mitigasi dampaknya,” ucapnya.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Suahasil Minta Bunga Deposito BLU Maksimal 80 Persen Suku Bunga BI  - Image
Ekonomi

Suahasil Minta Bunga Deposito BLU Maksimal 80 Persen Suku Bunga BI 

Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.19 WIB

Daftar Lengkap 5 Pejabat Baru Kemenkeu yang Dilantik Menkeu Suahasil - Image
Ekonomi

Daftar Lengkap 5 Pejabat Baru Kemenkeu yang Dilantik Menkeu Suahasil

Jumat, 23 Oktober 2026 | 20.28 WIB

Menkeu Suahasil Ganti Sekjen Era Pubaya, Sekarang Diisi Astera Primanto Bhakti - Image
Ekonomi

Menkeu Suahasil Ganti Sekjen Era Pubaya, Sekarang Diisi Astera Primanto Bhakti

Jumat, 23 Oktober 2026 | 18.31 WIB

Terpopuler

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen - Image
1

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

5

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

6

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam

9

Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam

10

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore