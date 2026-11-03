Menkeu Suahasil Sebut Pasar SBN Indonesia Tetap Resilien di Tengah Gejolak Global

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menyebut pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik masih menunjukkan ketahanan di tengah volatilitas pasar keuangan global.

Kepercayaan investor global terhadap instrumen surat utang pemerintah Indonesia juga dinilai tetap terjaga.

“Kalau kita lihat, pasar SBN cukup resilien di tengah volatilitas pasar keuangan global,” ujar Suahasil dalam konferensi pers KSSK, Jakarta, Selasa (3/11).

Ia mengatakan, pada triwulan III-2026, investor non-residen atau asing mencatatkan pembelian bersih SBN sebesar Rp 28,79 triliun. Capaian tersebut turut mendorong peningkatan kepemilikan investor asing sebesar 3,28 persen dibandingkan posisi akhir 2025.

Suahasil mengatakan, ketahanan pasar SBN juga tercermin dari pergerakan spread Surat Utang Negara (SUN) seri benchmark 10 tahun terhadap US Treasury (UST) 10 tahun.

Pada periode yang sama, spread tersebut berada di level 183 basis poin. Angka itu turun tipis dibandingkan posisi akhir 2025 yang tercatat sebesar 184 basis poin.

“Pasar SBN cukup resilien di tengah volatilitas pasar keuangan global,” ujarnya.

Meski demikian, Suahasil mengakui preferensi investor global terhadap aset portofolio di negara berkembang masih relatif terbatas. Kondisi tersebut turut menjaga penguatan indeks dolar Amerika Serikat (AS) terhadap mata uang negara maju maupun negara berkembang.

Situasi ini berpotensi menahan aliran modal masuk ke pasar negara berkembang atau emerging markets, termasuk Indonesia. Pemerintah pun terus memantau perkembangan pasar keuangan global serta menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian domestik.