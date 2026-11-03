Menkeu Suahasil Sebut Pasar SBN Indonesia Tetap Resilien di Tengah Gejolak Global

Menkeu Suahasil Nazara menyebut pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik masih menunjukkan ketahanan di tengah volatilitas pasar keuangan global, konpers KSSK, Jakarta, Selasa (3/11). (Djati Waluyo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menyebut pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik masih menunjukkan ketahanan di tengah volatilitas pasar keuangan global.
Kepercayaan investor global terhadap instrumen surat utang pemerintah Indonesia juga dinilai tetap terjaga.
“Kalau kita lihat, pasar SBN cukup resilien di tengah volatilitas pasar keuangan global,” ujar Suahasil dalam konferensi pers KSSK, Jakarta, Selasa (3/11).
Ia mengatakan, pada triwulan III-2026, investor non-residen atau asing mencatatkan pembelian bersih SBN sebesar Rp 28,79 triliun. Capaian tersebut turut mendorong peningkatan kepemilikan investor asing sebesar 3,28 persen dibandingkan posisi akhir 2025.
Suahasil mengatakan, ketahanan pasar SBN juga tercermin dari pergerakan spread Surat Utang Negara (SUN) seri benchmark 10 tahun terhadap US Treasury (UST) 10 tahun.
Pada periode yang sama, spread tersebut berada di level 183 basis poin. Angka itu turun tipis dibandingkan posisi akhir 2025 yang tercatat sebesar 184 basis poin.
“Pasar SBN cukup resilien di tengah volatilitas pasar keuangan global,” ujarnya.
Meski demikian, Suahasil mengakui preferensi investor global terhadap aset portofolio di negara berkembang masih relatif terbatas. Kondisi tersebut turut menjaga penguatan indeks dolar Amerika Serikat (AS) terhadap mata uang negara maju maupun negara berkembang.
Situasi ini berpotensi menahan aliran modal masuk ke pasar negara berkembang atau emerging markets, termasuk Indonesia. Pemerintah pun terus memantau perkembangan pasar keuangan global serta menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian domestik.
“Kondisi tersebut berpotensi menahan aliran modal masuk ke emerging markets, termasuk Indonesia, dan perkembangan ini akan terus kita pantau dan kita mitigasi dampaknya,” ucapnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam
Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022