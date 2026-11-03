Ekspansi ke Pasar Indonesia, Vantage Markets Indonesia Genjot Produk Emas

JawaPos.com - Vantage Markets, broker investasi multi aset melakukan ekspansi bisnis ke Indonesia melalui entitas lokalnya, PT Vantage Markets Futures lewat sejumlah produk investasi berskala global. Untuk tahap awal, Vantage Markets Indonesia akan menawarkan emas sebagai produk unggulannya.

Direktur Utama PT Vantage Markets Futures, Fachrul Zain mengatakan, emas merupakan instrumen yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Pergerakan harganya yang mendapat pengaruh dari berbagai faktor, termasuk suku bunga, nilai tukar mata uang, inflasi serta sentumen risiko global lainnya menjadikan emas sebagai salah satu instrumen penting yang menghubungkan investor lokal dengan dinamika pasar global.

Untuk membuktikan keseriusannya, perusahaan sudah mengantongi lisensi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga Bank Indonesia (BI) demi beroperasi secara resmi di Indonesia.

“Indonesia merupakan salah satu pasar penting dengan potensi pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan berencana untuk terus berinvestasi dalam pengembangan tim lokal, peningkatan layanan pengguna, edukasi investor, serta pengembangan pasar, dengan tujuan untuk tumbuh bersama pengguna dan industri di Indonesia,” jelasnya saat peresmian Vantage Markets Indonesia di Jakarta, Selasa (3/11).

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Lebih jauh menurutnya, dengan pengalaman selama 17 tahun di pasar global, perusahaan tidak hanya membawa model bisnis global ke pasar yang baru. Tetapi juga membangun tim yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Selain itu, Vantage Markets Indonesia juga mengaku akan terus memperkuat edukasi pasar, pemahaman produk, serta komunikasi mengenai risiko perdagangan. Tujuannya adalah untuk membantu investor memahami produk secara lebih menyeluruh dan mengambil keputusan trading secara mandiri berdasarkan informasi yang jelas

“Kami tidak hanya ingin membawa kapabilitas global ke Indonesia, tetapi juga benar-benar membangun akar yang kuat di sini. Melalui layanan yang unggul, kepercayaan masyarakat yang kuat, serta keterlibatan berkelanjutan di tingkat lokal, kami ingin tumbuh dan berkembang bersama masyarakat serta pasar Indonesia,” tambah Fachrul.