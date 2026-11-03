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Penulis: Antara
Rabu, 4 November 2026 | 00.23 WIB

Outlook Pasar 2027: Investor Diminta Fokus pada Fundamental dan Disiplin Investasi

Kepala Ekonom Global AllianzGI Christian Schulz menyampaikan paparan mengenai prospek ekonomi global dan peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Media Roundtable di Jakarta, (ANTARA/Aria Ananda) - Image

Kepala Ekonom Global AllianzGI Christian Schulz menyampaikan paparan mengenai prospek ekonomi global dan peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Media Roundtable di Jakarta, (ANTARA/Aria Ananda)

JawaPos.com - Ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik diperkirakan masih memengaruhi pasar keuangan pada 2027.

Investor perlu mencermati fundamental ekonomi, menjaga diversifikasi portofolio, serta konsisten menjalankan strategi investasi jangka panjang.

Chief Economist Allianz Global Investors Christian Schulz mengatakan, ekonomi global diperkirakan tetap menunjukkan pertumbuhan yang resilien memasuki 2027.

Investasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan belanja pemerintah menjadi sejumlah faktor yang menopang pertumbuhan tersebut.

"Investasi pada teknologi kecerdasan buatan (AI) masih menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan," ujar Christian dalam media roundtable di Jakarta, Senin (2/11).

Meski demikian, dia mengingatkan adanya sejumlah risiko yang perlu diperhatikan investor. Tekanan inflasi berpotensi membuat suku bunga bertahan pada level tinggi lebih lama, sementara arah kebijakan moneter di berbagai negara diperkirakan semakin beragam.

Menurut Christian, perkembangan makroekonomi akan semakin memengaruhi arah pasar. Dinamika geopolitik dan berbagai kerentanan global juga masih menjadi faktor yang dapat memicu volatilitas.

Dia menilai pasar negara berkembang tetap memiliki peran penting dalam portofolio global. Pasar tersebut menawarkan alternatif sumber pertumbuhan bagi investor di tengah dinamika ekonomi negara maju.

Sementara itu, Presiden Direktur sekaligus Head of Indonesia AllianzGI Indonesia Adi Saugi, CFA, menilai pasar modal Indonesia masih memiliki prospek jangka panjang yang didukung fundamental ekonomi, besarnya pasar domestik, dan potensi pertumbuhan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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