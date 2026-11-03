Bank Mandiri Bagikan Paket Makanan untuk Pekerja Rentan di 12 Titik, Masing-masing 290 Paket

Bank Mandiri membagikan 290 paket makanan dan minuman di 12 titik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan hanya membayar Rp29 melalui QR Bayar Livin’ by Mandiri dan ditujukan bagi para pekerja rentan, termasuk pengemudi ojek online, petugas kebersihan, dan kelompok pekerja lainnya. (Istimewa).
JawaPos.com - Setiap hari, berbagai kebutuhan masyarakat terpenuhi berkat pekerjaan yang dilakukan banyak orang di balik aktivitas keseharian. Meski kerap luput dari perhatian, peran mereka dalam memastikan layanan tetap berjalan, membantu mobilitas, hingga menjaga lingkungan tetap tertata menjadi bagian penting dari kehidupan lingkungan sekitar.
Apresiasi terhadap peran tersebut dapat diwujudkan melalui hal-hal sederhana yang manfaatnya dirasakan secara langsung. Semangat inilah yang dihadirkan Bank Mandiri melalui Livin’ Berbagi, sebuah inisiatif untuk berbagi makanan dan minuman dengan para pekerja rentan.
Kembali hadir pada November 2026, Livin’ Berbagi melanjutkan inisiatif berbagi yang telah berjalan sejak April 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya Bank Mandiri menjaga kedekatan dengan publik melalui aksi sederhana yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.
Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, keberlanjutan program ini merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk menghadirkan manfaat yang dekat dengan kehidupan. Menurutnya, perhatian terhadap lingkungan sekitar dapat dimulai dari hal sederhana yang menyentuh keseharian mereka.
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“Perjalanan Bank Mandiri bersama masyarakat menjadi pengingat bahwa pertumbuhan perlu berjalan seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Melalui Livin’ Berbagi, kami ingin hadir lebih dekat dengan para pekerja rentan yang setiap hari turut mendukung aktivitas dan perekonomian di sekitar kita,” ujar Adhika dalam keterangan resminya.
Dalam pelaksanaannya, Bank Mandiri membagikan 290 paket makanan dan minuman di 12 titik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Paket tersebut dapat diperoleh dengan hanya membayar Rp29 melalui QR Bayar Livin’ by Mandiri dan ditujukan bagi para pekerja rentan, termasuk pengemudi ojek online, petugas kebersihan, dan kelompok pekerja lainnya yang beraktivitas untuk mendukung kebutuhan sehari-hari.
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Selain menyalurkan bantuan, kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi Bank Mandiri untuk berinteraksi langsung dengan para penerima manfaat. Kedekatan yang terbangun melalui interaksi sederhana tersebut diharapkan dapat menghadirkan pengalaman positif sekaligus mempererat hubungan dengan para penerima manfaat.
Melalui Livin’ Berbagi, bank berlogo pita emas itu terus menghadirkan semangat kepedulian yang berkelanjutan, sekaligus menjadikan setiap langkah menuju 29 tahun Bank Mandiri sebagai kesempatan untuk berbagi manfaat, mempererat kebersamaan, dan saling menguatkan.
“Kami percaya semangat berbagi dapat tumbuh dari langkah sederhana yang dilakukan bersama. Kami berharap Livin’ Berbagi dapat terus menjadi bagian dari perjalanan Bank Mandiri bersama berbagai elemen, sekaligus menumbuhkan kedekatan dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkas Adhika.
Bagi Bank Mandiri, semangat berbagi merupakan bagian dari perjalanan untuk tumbuh bersama. Melalui inisiatif ini, Bank Mandiri berharap manfaat Livin’ Berbagi dapat terus dirasakan oleh lebih banyak pihak di berbagai wilayah Indonesia.
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