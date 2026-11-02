Luas Panen di Jabar tersisa 1,6 Juta Hektare, Produksi Tanaman Padi Turun 8,16 Persen

JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat berdasar data sementara 2026, total luas panen padi di Jawa Barat diperkirakan mencapai 1,63 juta hektare dengan pemutakhiran lahan baku sawah (LBS) parsial seluas 900.722 hektare.

Kepala BPS Jabar Margaretha Ari Anggorowati mengungkapkan dari luas panen tersebut, total produksi padi pada 2026 diperkirakan berada di angka 9,39 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 5,42 juta ton beras.

Ari mengungkapkan bahwa capaian produksi pangan tanaman padi mengalami koreksi penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Besarnya koreksi, adalah sekitar 8,16 persen dibanding tahun 2025.

"Ini dipengaruhi oleh faktor cuaca ekstrem seperti banjir di sentra Pantura pada awal tahun serta kekeringan akibat El Nino di pertengahan tahun," kata Ari.

Sementara itu, lanjut dia, untuk komoditas tanaman pangan pendukung utama yakni jagung, total luas panen jagung pipilan sepanjang 2026 diperkirakan mencapai 105,24 ribu hektare.

Adapun total produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen (JPK KA 14 persen) pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 777,30 ribu ton.

Angka itu mencatatkan penurunan sebesar 2,20 persen apabila dibandingkan dengan produksi tahun 2025 yang sebesar 794,82 ribu ton.