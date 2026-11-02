Kampung Nelayan Tak Cukup Pembangunan Fisik, Kesejahteraan Nelayan juga Harus Ditingkatkan

JawaPos.com – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tak cukup dinilai dari pengembangan fisik infrastruktur yang dibangun, tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan nelayan, terbukanya peluang ekonomi, dan menguatnya kapasitas produksi.

"Ukurannya adalah apakah pendapatan nelayan meningkat, kesempatan ekonomi terbuka, dan masyarakat pesisir semakin sejahtera," kata Direktur Eksekutif PPI dan Pengamat politik Nasional Adi Prayitno dalam keterangannya, dikutip Senin (2/10).

Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2025, pemerintah telah membangun 100 kampung nelayan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam tahap pertama, sudah ada 65 KNMP yang beroperasi, sementara 35 sisanya masuk ke dalam pembangunan tahap kedua.

Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan akan ada 5.000 KNMP di seluruh Indonesia hingga 2029. Pembangunannya akan mempertimbangkan kondisi geografis, kebutuhan masyarakat, dan potensi ekonomi setiap kawasan pesisir.

Selain KNMP, Adi juga menyoroti sejumlah program di sektor kelautan dan perikanan lainnya, mulai dari swasembada garam, revitalisasi tambak, hingga modernisasi kapal perikanan. Menurutnya, berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat sektor produksi dan ekonomi masyarakat pesisir.

Dia menjelaskan, pembangunan maritim tersebut tidak cukup berhenti pada penetapan visi, tetapi membutuhkan kementerian yang mampu menjalankan mandat tersebut melalui program konkret.

Ia menilai, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki peran penting dalam mendorong agar sektor maritim tidak lagi ditempatkan sebagai sektor pelengkap dalam pembangunan nasional.

"Dalam pemerintahan, pembagian peran itu jelas. Presiden menetapkan arah dan prioritas pembangunan, sementara kementerian (KKP) bertanggung jawab memastikan visi tersebut terlaksana," tambahnya.