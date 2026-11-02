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Penulis: Nanda Prayoga
Selasa, 3 November 2026 | 01.00 WIB

Investasi Batam Tumbuh 62,75 Persen, Proyek Kawasan Terpadu Aurum Ikut Dikebut 

Proyek kawasan terpadu Aurum. (Istimewa)

JawaPos.com - Investasi di Kota Batam mencapai Rp 29,89 triliun sepanjang semester I 2026. Angka tersebut meningkat 62,75 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dicatat Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Pertumbuhan investasi tersebut turut diikuti pengembangan sejumlah kawasan usaha dan komersial. Salah satunya Aurum, kawasan terpadu seluas sekitar 20 hektare yang berlokasi di Bengkong, Batam.

Proyek yang dikembangkan dengan konsep 24/7 Urban Hub itu kini telah mencapai progres pembangunan 79 persen. Capaian tersebut meningkat signifikan dibandingkan Februari 2026 yang masih berada di kisaran 20 persen.

Direktur Tana Group Francesca Margati mengatakan, perkembangan pembangunan Aurum menjadi bukti bahwa proyek tersebut mulai memasuki tahap realisasi setelah sebelumnya diperkenalkan melalui konsep dan perencanaan.

“Progres 79 persen bukan sekadar angka. Ini menunjukkan bagaimana kawasan yang sebelumnya banyak dilihat melalui konsep dan visual kini semakin nyata. Bagi kami, kepercayaan harus dijawab dengan progres,” ungkap Francesca dalam keterangannya, Senin (2/11).

Aurum dirancang sebagai kawasan yang menggabungkan aktivitas bisnis, kuliner, hiburan, rekreasi, dan gaya hidup. Sejumlah fasilitas yang disiapkan di antaranya danau buatan seluas sekitar dua hektare, area kuliner, promenade, serta ruang terbuka untuk berbagai aktivitas masyarakat.

Selain fasilitas tersebut, pengembang juga tengah mengerjakan patung naga Arumi yang menjadi salah satu ikon kawasan. Pengerjaannya melibatkan Phoenix, mitra asal Rusia yang menangani pengembangan karya seni ikonik tersebut. Saat ini, progres pembuatannya telah melampaui 50 persen.

Pengembangan Aurum juga akan dilengkapi dua fasilitas perhotelan, yakni Hotel Anda dan Hotel Nordic. Hotel Anda akan dikelola Azana Hospitality, sedangkan Hotel Nordic berada di bawah pengelolaan Archipelago.

Kedua hotel tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal IV 2028. Kehadirannya diharapkan dapat melengkapi fasilitas kawasan sekaligus menarik lebih banyak pengunjung, termasuk wisatawan yang datang ke Batam.

Editor: Estu Suryowati
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