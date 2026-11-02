Impor RI Melonjak, Nilai Bahan Baku Penolong Capai USD 150,57 Miliar

JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai USD 210,63 miliar meningkat 19,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year (yoy).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan peningkatan nilai impor tersebut ditopang oleh kinerja impor minyak dan gas bumi (migas) serta nonmigas.

Ia menjelaskan, nilai impor migas tercatat sebesar USD 32,57 miliar atau meningkat 37,35 persen. Sementara itu, impor nonmigas mencapai USD 178,06 miliar atau naik 16,92 persen secara tahunan.

“Jika dilihat menurut penggunaannya, secara kumulatif peningkatan nilai impor terjadi pada seluruh golongan penggunaan. Sebagai penyumbang utama peningkatan impor untuk nilai impor bahan baku penolong mencapai USD 150,57 miliar atau naik 21,11 persen dibandingkan periode yang sama tahun yang lalu,” ujar Ateng dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/11).

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Ateng mengatakan, Impor bahan baku dan penolong tersebut memberikan andil sebesar 14,91 persen terhadap peningkatan total impor Indonesia.

Peningkatan impor bahan baku dan penolong terutama berasal dari komoditas bahan bakar mineral atau HS 27, mesin dan perlengkapan elektrik beserta bagiannya atau HS 85, serta garam, belerang, batu, dan semen atau HS 25.

Sementara itu, berdasarkan negara dan kawasan asal impor, peningkatan nilai impor terjadi dari Tiongkok, Australia, ASEAN, serta Uni Eropa. Adapun impor dari Jepang mengalami penurunan.

Ia mengatakan, tiga komoditas utama nonmigas yang paling banyak diimpor Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026, yakni mesin dan peralatan mekanik, mesin dan perlengkapan elektrik, serta plastik dan barang dari plastik.