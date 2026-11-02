Industri Ekonomi Kreatif Terbantu dari Produksi Konten Lokal Streaming Video OTT

JawaPos.com - Perkembangan layanan streaming video over the top (OTT) memberi kontribusi pada pertumbuhan industri ekonomi kreatif nasional. Platform tersebut selain memproduksi konten film, serial, dan sebagainya juga memberdayakan talenta dan pelaku industri kreatif Indonesia.

WeTV Indonesia selama enam tahun hadir di Indonesia telah memproduksi lebih dari 57 serial asli lokal dengan melibatkan lebih dari 10.000 kru dan talenta kreatif. Kontribusi itu tidak hanya memperkaya pilihan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi bagi berbagai sektor yang terlibat dalam industri konten series.

Country Head WeTV Indonesia Febriamy Hutapea mengatakan, investasi dalam konten lokal bukan hanya tentang menghadirkan tayangan berkualitas, tetapi juga membangun industri yang berkelanjutan. Setiap produksi melibatkan begitu banyak talenta, pekerja kreatif, dan sektor pendukung yang turut merasakan dampak ekonomi.

"Inilah kontribusi yang ingin terus kami dorong, sekaligus membuka lebih banyak kesempatan bagi cerita dan talenta Indonesia untuk berkembang,” ujar Febriamy Hutapea kepada media pada Senin (2/11).

Selain itu, dampak ekonomi lain dari produksi, sebuah serial juga meluas jauh melampaui industri hiburan itu sendiri. Setiap produksi melibatkan rantai industri yang panjang, mulai dari penulis, sutradara, aktor, kru produksi dan pascaproduksi, hingga berbagai sektor pendukung seperti penyewaan lokasi, transportasi, akomodasi, katering, tata busana, dan layanan kreatif lainnya.

Aktivitas ini menciptakan multiplier effect yang mendorong perputaran ekonomi, membuka kesempatan kerja, serta memperkuat ekosistem industri kreatif secara lebih luas.

Selain memberikan kontribusi ekonomi, WeTV juga terus mendorong pengembangan IP lokal yang memiliki potensi menjangkau audiens lebih luas, termasuk pasar internasional.

Melalui kolaborasi dengan rumah produksi dan para kreator Indonesia, WeTV berupaya menghadirkan cerita-cerita yang relevan dengan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing konten Indonesia di industri hiburan digital.