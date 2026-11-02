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Penulis: Rian Alfianto
Senin, 2 November 2026 | 20.53 WIB

Konsumen Kembali Lirik Toko Offline, Bisnis Ritel Fisik Tumbuh Lebih Kencang

Ilustrasi pengalaman mencoba langsung gadget tidak bisa didapat di toko online. (RianAlfianto/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi pengalaman mencoba langsung gadget tidak bisa didapat di toko online. (RianAlfianto/JawaPos.com)

JawaPos.com - Perubahan perilaku belanja konsumen yang mulai kembali melirik toko offline ikut mengubah peta persaingan bisnis ritel di Indonesia.

Kebutuhan untuk melihat, mencoba, dan memastikan barang sebelum membeli membuat kehadiran toko fisik tetap memiliki peran penting, terutama untuk produk elektronik dan fesyen.

Tren tersebut tercermin dari kinerja bisnis ritel fisik PT Global Digital Niaga Tbk (BELI) atau Blibli.

Sepanjang sembilan bulan pertama 2026, pendapatan neto segmen toko fisik perusahaan diklaim tumbuh 37 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp 3,92 triliun.

Pertumbuhan itu lebih tinggi dibandingkan kenaikan pendapatan neto konsolidasian perusahaan yang mencapai 46 persen menjadi Rp 22,23 triliun.

Namun, kontribusi toko fisik menunjukkan bahwa kanal penjualan offline masih menjadi bagian penting dalam strategi bisnis ritel berbasis digital.

Dalam laporan kinerja keuangan kuartal III 2026, peningkatan bisnis toko fisik terutama ditopang penjualan smartphone yang lebih tinggi.

Peluncuran produk baru dan perluasan jaringan gerai elektronik konsumen turut mendukung pertumbuhan tersebut.

Kinerja supermarket premium juga memberikan kontribusi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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