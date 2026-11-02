Kompak dan Penuh Chemistry! Iklan no na Jadi Daya Tarik Shopee 11.11 Big Sale

Kolaborasi jingle no na dan Shopee dalam kampanye 11.11 Big Sale sukses mencuri perhatian lewat musik yang catchy, visual tropis yang cerah, serta kekompakan keempat member no na/(Istimewa).
JawaPos.com - Kolaborasi jingle no na dan Shopee dalam kampanye 11.11 Big Sale sukses mencuri perhatian lewat musik yang catchy, visual tropis yang cerah, serta kekompakan keempat member no na.
Perpaduan koreografi energik dan chemistry yang natural membuat iklan ini terasa seperti video musik yang menghibur, sekaligus membawa keseruan belanja lebih dekat dengan audiens.
Daya tarik iklan Shopee 11.11 Big Sale terbaru kolaborasi bersama no na viral dan menarik perhatian audiens di berbagai media sosial, dengan 21 juta views di Tik Tok, 15 juta views di YouTube, dan 10 juta views di Instagram. Perpaduan musik catchy dan penampilan kompak no na sukses membawa semangat Shopee 11.11 Big Sale semakin dekat dengan penonton.
Visual Tropis yang Memanjakan Mata
Sejak awal, visual iklan ini mengajak penonton masuk ke suasana pulau tropis yang cerah. Hamparan laut biru, pepohonan, pemandangan pantai, pegunungan, hingga momen santai bareng teman, iklan ini semakin menghidupkan pesona island girl khas no na. Tak kalah menarik, keempat member tampil dengan gaya tropical chic lewat perpaduan outfit bernuansa. oranye, jingga, dan merah yang terinspirasi dari warna-warna sunset.
Di tengah suasana tersebut, kekompakan koreografi dan chemistry no na membuat video iklan ini semakin hidup. Tak hanya saat menari, kekompakan tersebut juga terlihat lewat berbagai momen seru yang ditampilkan dalam iklan ini. Mulai dari chill di pinggir pantai sambil scrolling Shopee, asik berburu produk incaran, belanja bareng, heboh unboxing, sampai try-on produk yang sudah di checkout. Siapa yang relate sama serunya belanja bareng bestie?
Antusiasme penonton pun meluap di kolom komentar YouTube. Banyak netizen yang memuji konsep visual, editing, hingga lagu yang dinilai bikin ketagihan:
@intanmaharani641: "kolaborasi no na x Shopee ini keren banget sih menurutku, mana lagunya terngiang-ngiang terusss di kepala"
@matchapeony7: "Aesthetic abis, yang bikin konsep patut dikasih raise sih sumpah"
@kerlyya: "Happy bet nemu nona x shopee buat hari jadi semangat"
@AnggiVirgitaDillaSari: "unik juga kolaborasi no na sama Shopee dibikin video kayak gini, lagunya ringan dan gampang diinget. seru sih konsepnya"
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