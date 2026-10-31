Tips Investasi Masa Tua: Ini 6 Strategi Menyiapkan Dana Pensiun dengan Emas

Ilustrasi investasi emas untuk persiapan pensiun masa tua. (Istimewa).
JawaPos.com - Investasi masa tua adalah salah satu langkah untuk mempersiapkan kebutuhan finansial setelah memasuki usia pensiun. Persiapan ini penting agar kebutuhan sehari-hari, biaya kesehatan, dan aktivitas lainnya tetap terpenuhi meskipun penghasilan dari pekerjaan sudah berkurang atau berhenti.
Salah satu instrumen yang dapat dipertimbangkan untuk menyiapkan dana pensiun adalah emas. Investasi emas memungkinkan seseorang mengumpulkan aset secara bertahap untuk tujuan keuangan jangka panjang. Namun, harga emas tetap dapat berfluktuasi sehingga hasil investasinya tidak dijamin selalu meningkat.
Agar persiapan dana pensiun lebih terarah, kamu perlu menentukan target dana, memperkirakan kebutuhan hidup di masa tua, dan memilih instrumen investasi sesuai kondisi keuangan. Dikutip dari laman Pegadaian, berikut enam strategi yang bisa diterapkan untuk memulai investasi masa tua.
Apa Itu Investasi Masa Tua?
Investasi masa tua adalah upaya mengalokasikan sebagian pendapatan atau aset saat ini ke instrumen keuangan dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan hidup pada masa pensiun.
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Persiapan ini dapat dilakukan melalui berbagai instrumen, seperti tabungan, deposito, reksa dana, obligasi, saham, maupun emas. Setiap instrumen memiliki karakteristik, potensi hasil, dan risiko yang berbeda.
Dalam perencanaan dana pensiun, emas dapat digunakan sebagai salah satu bagian dari portofolio investasi jangka panjang. Meski demikian, emas sebaiknya tidak otomatis menjadi satu-satunya sumber dana pensiun karena tidak menghasilkan pendapatan rutin dan harganya bisa turun dalam periode tertentu.
6 Strategi Investasi Masa Tua untuk Menyiapkan Dana Pensiun
1. Tentukan Target Usia Pensiun dan Waktu Investasi
Langkah pertama dalam menyiapkan investasi masa tua adalah menentukan usia pensiun yang diinginkan. Target ini membantu kamu mengetahui berapa lama waktu yang tersedia untuk mengumpulkan dana.
Sebagai contoh, seseorang yang berusia 30 tahun dan ingin pensiun pada usia 55 tahun memiliki waktu persiapan selama 25 tahun.
Semakin panjang waktu persiapan, semakin banyak kesempatan untuk membangun aset secara bertahap. Namun, jumlah investasi yang diperlukan tetap bergantung pada target dana, kemampuan menabung, kondisi ekonomi, dan hasil investasi.
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