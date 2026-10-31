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Penulis: Dimas Choirul
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 21.57 WIB

Klinik Kopdes Merah Putih Wajib Penuhi Syarat FKTP untuk Kerja Sama BPJS

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito. (Dimas Choirul/Jawapos.com). - Image

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito. (Dimas Choirul/Jawapos.com).

JawaPos.com – Klinik Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih harus memenuhi persyaratan sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) jika ingin bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 

Persyaratan tersebut mencakup perizinan operasional, praktik dokter, hingga standar mutu pelayanan kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, pihaknya membuka peluang kerja sama dengan klinik milik swasta maupun klinik yang dikelola Kopdes Merah Putih selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

"Kalau Koperasi Merah Putih menyediakan klinik sesuai syarat-syarat FKTP, bisa. Bisa dong melayani. Jadi, tetap syarat-syarat itu harus dipenuhi," kata Prihati kepada wartawan usai acara Satya JKN Awards di Jakarta, Kamis (30/10).

Meski membuka peluang kerja sama, Prihati mengaku belum berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengenai arahan kerja sama BPJS Kesehatan dengan klinik Kopdes Merah Putih. "Belum. Belum ada," ujarnya.

Di sisi lain, Prihati juga membantah isu yang menyebut BPJS Kesehatan akan dihapus dan digantikan oleh klinik Kopdes Merah Putih. Menurut dia, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan justru dapat memperkuat layanan BPJS Kesehatan.

"Siapa yang bilang dihapus? Ini. Ya, isu kan. BPJS akan semakin kuat, ya, dengan kolaborasi semua stakeholder," terangnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membenarkan rencana Kopdes Merah Putih membuka klinik pratama dan apotek sebagai bagian dari unit bisnis koperasi. Kementerian Kesehatan juga telah menjalankan sejumlah proyek percontohan klinik Kopdes Merah Putih.

Budi menjelaskan, klinik tersebut akan beroperasi dengan model serupa klinik pratama swasta, berbeda dengan puskesmas yang memberikan layanan tanpa biaya langsung kepada pasien. Klinik Kopdes Merah Putih nantinya juga berpeluang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk pembayaran layanan kesehatan.

Editor: Sabik Aji Taufan
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