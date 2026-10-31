Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Penulis: Dimas Choirul
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 13.49 WIB

Inklusi Keuangan Syariah 2026 Baru 13,4 persen, Perbankan Didorong Perkuat Jaringan

Ilustrasi keuangan syariah. (Istimewa) - Image

Ilustrasi keuangan syariah. (Istimewa)

JawaPos.com – Indeks inklusi keuangan syariah Indonesia tercatat baru mencapai 13,24 persen pada 2026, jauh di bawah indeks literasinya yang sebesar 43,7 persen, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Kesenjangan tersebut mendorong perbankan memperluas jaringan layanan hingga ke desa, daerah terpencil, dan kawasan perbatasan agar masyarakat lebih mudah mengakses produk keuangan syariah.

Dalam hal ini, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) bersama Danantara Indonesia terus mempercepat pemerataan akses layanan keuangan syariah melalui jaringan lebih dari 135 ribu BSI Agen yang kini tersebar dari Sabang hingga Merauke. 

Kehadiran Agen menjadi jawaban bagi masyarakat di wilayah yang jauh dari kantor cabang maupun ATM, sekaligus memperkuat inklusi keuangan di desa, daerah terpencil, dan kawasan perbatasan Indonesia.

Wakil Direktur Utama BSI Bob Ananta mengatakan, perluasan jaringan Agen merupakan bagian dari komitmen perseroan untuk menghadirkan layanan yang semakin dekat dengan masyarakat sekaligus mendukung pemerataan ekonomi nasional. 

"Kami terus memperluas jaringan BSI Agen, agar masyarakat, termasuk yang tinggal di desa dan wilayah terluar, dapat mengakses layanan perbankan syariah dengan mudah tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor cabang maupun ATM," ujar Bob dalam keterangannya, Jumat (30/10).

Peran BSI Agen semakin strategis seiring meningkatnya aktivitas transaksi masyarakat. Hingga Agustus 2026, volume transaksi melalui BSI Agen mencapai Rp 52,80 triliun, tumbuh 38,41 persen secara tahunan (YoY).

Pertumbuhan tersebut berjalan seiring dengan peningkatan jumlah agen yang rata-rata bertambah 8,13 persen setiap tahun, mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang mudah dijangkau.

Selain memperluas akses layanan, BSI Agen juga menjadi motor pemberdayaan ekonomi lokal.

Sebagian besar agen merupakan pelaku UMKM seperti pemilik toko sembako, konter pulsa, maupun usaha ritel lainnya yang memperoleh tambahan pendapatan dari setiap transaksi.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
IHSG Rebound 4,9 Persen Sepekan, OJK Sebut Investor Domestik jadi Penopang - Image
Ekonomi

IHSG Rebound 4,9 Persen Sepekan, OJK Sebut Investor Domestik jadi Penopang

Senin, 26 Oktober 2026 | 00.37 WIB

OJK Pastikan Tak Ada Pembahasan Opsi Delisting CIMB Niaga - Image
Finance

OJK Pastikan Tak Ada Pembahasan Opsi Delisting CIMB Niaga

Jumat, 23 Oktober 2026 | 17.00 WIB

OJK Catat Kredit Melawan Rentenir Tembus Rp 64,8 Triliun, Sasar 2,3 Juta Debitur - Image
Ekonomi

OJK Catat Kredit Melawan Rentenir Tembus Rp 64,8 Triliun, Sasar 2,3 Juta Debitur

Jumat, 23 Oktober 2026 | 00.35 WIB

Terpopuler

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri - Image
1

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

4

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

5

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

6

Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu

10

Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore