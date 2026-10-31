Inklusi Keuangan Syariah 2026 Baru 13,4 persen, Perbankan Didorong Perkuat Jaringan

JawaPos.com – Indeks inklusi keuangan syariah Indonesia tercatat baru mencapai 13,24 persen pada 2026, jauh di bawah indeks literasinya yang sebesar 43,7 persen, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kesenjangan tersebut mendorong perbankan memperluas jaringan layanan hingga ke desa, daerah terpencil, dan kawasan perbatasan agar masyarakat lebih mudah mengakses produk keuangan syariah.

Dalam hal ini, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) bersama Danantara Indonesia terus mempercepat pemerataan akses layanan keuangan syariah melalui jaringan lebih dari 135 ribu BSI Agen yang kini tersebar dari Sabang hingga Merauke.

Kehadiran Agen menjadi jawaban bagi masyarakat di wilayah yang jauh dari kantor cabang maupun ATM, sekaligus memperkuat inklusi keuangan di desa, daerah terpencil, dan kawasan perbatasan Indonesia.

Wakil Direktur Utama BSI Bob Ananta mengatakan, perluasan jaringan Agen merupakan bagian dari komitmen perseroan untuk menghadirkan layanan yang semakin dekat dengan masyarakat sekaligus mendukung pemerataan ekonomi nasional.

"Kami terus memperluas jaringan BSI Agen, agar masyarakat, termasuk yang tinggal di desa dan wilayah terluar, dapat mengakses layanan perbankan syariah dengan mudah tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor cabang maupun ATM," ujar Bob dalam keterangannya, Jumat (30/10).

Peran BSI Agen semakin strategis seiring meningkatnya aktivitas transaksi masyarakat. Hingga Agustus 2026, volume transaksi melalui BSI Agen mencapai Rp 52,80 triliun, tumbuh 38,41 persen secara tahunan (YoY).

Pertumbuhan tersebut berjalan seiring dengan peningkatan jumlah agen yang rata-rata bertambah 8,13 persen setiap tahun, mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang mudah dijangkau.

Selain memperluas akses layanan, BSI Agen juga menjadi motor pemberdayaan ekonomi lokal.

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