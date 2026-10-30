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Penulis: Dimas Choirul
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 04.27 WIB

BGN Suspend Khusus 6.097 Dapur SPPG Imbas Tak Lapor Penggunaan Dana Harian

Ilustrasi kegiatan dapur SPPG di Kota Malang. (Radar Malang) - Image

Ilustrasi kegiatan dapur SPPG di Kota Malang. (Radar Malang)

JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan sanksi suspend khusus terhadap 6.097 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang belum menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH).

Pemberlakuan sanksi khusus tersebut berlaku mulai pekan depan, usai ribuan SPPG tersebut dinilai tidak taat pada edaran terbaru Badan Gizi Nasional.

Dalam edaran tersebut, seluruh SPPG wajib menyusun serta menyampaikan laporan secara tertib melalui portal resmi SIPGN demi mewujudkan tata kelola program yang transparan dan akuntabel. 

"Berdasarkan data per 28 Oktober 2026, tercatat sebanyak 6.097 SPPG dari berbagai wilayah yang belum memenuhi kewajiban pelaporan dan akan mulai diberlakukan sanksi suspend khusus terhitung mulai Senin, 2 November 2026," kata Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana, Jumat (30/10). 

Ribuan dapur SPPG tersebut mencakup Wilayah I sebanyak 1.801 SPPG, Wilayah II sebanyak 2.616 SPPG, serta Wilayah III sebanyak 1.680 SPPG.

Operasional ribuan SPPG tersebut dihentikan sementara hingga kewajiban pelaporan diselesaikan. 

Ketut mengatakan, selama masa penangguhan ini berlangsung, penyaluran insentif bagi SPPG terkait juga tidak akan diberikan. 

Agar dapat beroperasi kembali, setiap unit diwajibkan menyusun dan menyampaikan LPDH sesuai ketentuan yang berlaku agar diverifikasi langsung oleh BGN.

Unit yang telah memenuhi standar format maupun substansi laporan dapat diizinkan kembali menjalankan kegiatan pelayanannya.

Lebih lanjut, Ketut menyampaikan, penyampaian laporan harian ini merupakan elemen krusial dalam pertanggungjawaban penggunaan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Editor: Bayu Putra
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