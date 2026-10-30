Edukasi Keuangan untuk Pelajar: Membangun Masa Depan Finansial yang Kuat

JawaPos.com - Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat indeks inklusi keuangan kalangan pelajar mencapai 92,76 persen, sedangkan indeks literasi baru 62,72 persen.

Kondisi tersebut membuat edukasi keuangan sejak usia sekolah semakin penting.

Pelajar perlu memahami cara mengatur uang saku, membedakan kebutuhan dan keinginan, mengenali risiko penipuan digital, hingga merencanakan pengeluaran agar tidak kehabisan uang sebelum waktunya.

Deputi Direktur Pelaksanaan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Halimatus Sa’diyah mengatakan, pelajar menjadi salah satu kelompok prioritas dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.

“Edukasi sejak usia sekolah menjadi investasi penting untuk membangun kemampuan mengelola uang, memahami risiko, serta memanfaatkan layanan keuangan secara bijak dan bertanggung jawab di masa depan,” ujar Halimatus Sa’diyah.

Mengapa Literasi Keuangan Perlu Diajarkan sejak Sekolah? Literasi keuangan bukan sekadar kemampuan mengenali produk perbankan atau mengetahui cara menggunakan layanan pembayaran digital.

Kemampuan ini juga mencakup kecakapan menyusun anggaran, mengendalikan pengeluaran, memahami risiko, serta mempertimbangkan konsekuensi sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan uang.

Bagi pelajar, keterampilan tersebut dapat dimulai dari hal sederhana, seperti mencatat uang saku, menetapkan target tabungan, dan membandingkan harga sebelum membeli barang.