Batam Siapkan Kawasan Ekspor UMKM 80 Hektare, Bidik Singapura, AS, dan Tiongkok

JawaPos.com - Badan Pengusahaan (BP) Batam menyiapkan kawasan produksi dan ekspor UMKM seluas 80 hektare untuk memperluas akses produk lokal ke pasar internasional.

Sedikitnya ada tiga negara yang menjadi sasaran utama pemasaran, yakni Singapura, Amerika Serikat, dan Tiongkok.

Pengembangan kawasan bertajuk Batam Maju tersebut turut dijajaki melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bank Jatim.

Anggota Gugus Tugas Batam Maju sekaligus Tenaga Ahli Investasi BP Batam, Billy Mambrasar, mengatakan kawasan tersebut dirancang untuk membantu UMKM meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memenuhi kebutuhan pasar ekspor.

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Selama ini, pelaku usaha kerap menghadapi kendala standar mutu, kelengkapan dokumen ekspor, hingga kemampuan pengiriman barang.

Melalui kawasan tersebut, pelaku UMKM nantinya dapat memanfaatkan fasilitas produksi bersama yang terhubung langsung dengan layanan logistik ekspor.

"Semua UMKM itu akan berproduksi bersama dalam satu wilayah dengan fasilitas yang disediakan oleh BP Batam, di sini langsung terkoneksi dengan logistik ekspor ke luar negeri. Tiga negara paling utama, paling besar saat ini adalah Singapura, Amerika dan Cina,” ujar Billy dalam keterangannya, Jumat (30/10).

Kawasan Batam Maju direncanakan memiliki empat klaster produksi, yakni komponen industri, makanan hasil olahan laut, produk konsumen, serta elektronik.

Selain unit produksi dan fasilitas logistik, kawasan ini juga akan dilengkapi pusat pelatihan bagi UMKM.