Airlangga Akui Perlambatan Ekonomi Global jadi Tantangan Pembiayaan Kejar PDB 8 Persen

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyatakan, berbagai lembaga internasional, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF), memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi sekitar tiga persen.

"Kita masih tetap tidak dalam ketidakpastian," kata Airlangga dalam acara International Fora for Kredit Program Pemerintah di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (29/10).

Ia menyebutkan harga minyak dunia telah meningkat sekitar 70 persen hingga berada di atas USD 100 per barel. Sementara itu, konflik yang berlangsung lebih dari enam bulan belum memperlihatkan tanda-tanda penyelesaian.

Menurut Airlangga, ketidakpastian ekonomi global berpotensi meningkatkan tantangan pembiayaan bagi Indonesia, terutama ketika pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai delapan persen.

Kondisi tersebut turut memberikan tekanan terhadap biaya pendanaan (cost of financing). Ia mencontohkan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang terakhir tercatat sebesar 7,21 persen.

"Jadi, tantangan ke depan ini akan semakin besar, padahal kita juga perlu melihat bahwa untuk tumbuh 8 persen, investasi kita harus besar," ujarnya.

Di tengah situasi eksternal tersebut, Airlangga menyampaikan perekonomian Indonesia masih menunjukkan sejumlah indikator yang relatif terjaga.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi mencapai 5,45 persen, sedangkan inflasi sebesar 3,29 persen masih berada dalam rentang sasaran 2,5 persen plus minus satu persen.