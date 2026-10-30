Lokananta Surakarta Nasibmu kini, dari Perusahaan Rekaman jadi Pusat Ekonomi Kreatif

JawaPos.com - PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA terus mengoptimalkan pemanfaatan aset negara melalui pengembangan Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah.

Bekas perusahaan rekaman musik legendaris tersebut kini diarahkan menjadi pusat aktivitas ekonomi kreatif yang mengintegrasikan pelestarian budaya, produksi musik, pertunjukan, hingga kegiatan komersial.

Sejak direvitalisasi dan kembali dibuka untuk publik pada 2023, Lokananta tidak hanya difungsikan sebagai cagar budaya musik Indonesia. PPA juga mengembangkannya menjadi creative and commercial hub yang dapat mempertemukan musisi, komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat.

Hingga saat ini, Lokananta telah mencatat 1.246.440 kunjungan dan menjadi lokasi penyelenggaraan 497 kegiatan. Capaian tersebut menunjukkan potensi aset negara itu dalam mendorong aktivitas ekonomi kreatif sekaligus menjadi destinasi budaya.

Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) M. Teguh Wirahadikusumah mengatakan, revitalisasi aset negara tidak boleh berhenti pada pemugaran fisik bangunan. Aset tersebut harus terus dioptimalkan agar memberikan nilai tambah secara berkelanjutan.

"Revitalisasi Lokananta tidak berhenti pada pemugaran gedung. Aset negara ini harus terus produktif dan menciptakan nilai. Lewat BML, Lokananta kembali melakukan hal yang dulu membuatnya besar: menemukan musisi, merekam karya baru, dan membawanya ke publik. Kami ingin kehadiran PPA di sini memberi dampak ekonomi sekaligus dampak sosial dan budaya," ujar Teguh dalam keterangan yang diterima, Jumat (30/10).

Salah satu upaya optimalisasi tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan program Bintang Muda Lokananta (BML) Vol. 3. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PPA di bidang pendidikan tersebut menjadi wadah inkubasi dan pengembangan kapasitas musisi muda Indonesia.

Peluncuran BML Vol. 3 sekaligus menjadi bagian dari peringatan 70 tahun Lokananta. Melalui program ini, PPA berupaya mengaktifkan kembali peran Lokananta Records sebagai wadah untuk menemukan, merekam, memproduksi, hingga mendistribusikan karya musisi generasi baru.