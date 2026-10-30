Bappenas Yakin Kekayaan Hayati Indonesia Dapat Menjadi Mesin Pertumbuhan Inklusif

JawaPos.com - Kementerian PPN/Bappenas menyebut kekayaan hayati Indonesia dapat menjadi mesin kuat bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Beppenas tengah menyusun peta jalan untuk mengembangkan bidang tersebut.

Potensi penggunaan biosolusi sebagai cara meningkatkan kualitas dan produktivitas di sektor energi dan pangan menjadi peluang yang belum digarap secara optimal oleh Indonesia.

”Temuannya memberi kita bukti, arah, dan keyakinan bahwa kekayaan hayati Indonesia dapat menjadi mesin kuat bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Biosolusi bukan sektor yang berdiri sendiri. Biosolusi adalah pendorong lintas klaster yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah di seluruh bioekonomi,” ujar Deputi Bidang Pangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A A Teguh Sambodo.

Indonesia disebut berpotensi menghasilkan biosolusi melalui pengembangan inovasi hayati.

Biosolusi sendiri merupakan teknologi berbasis makhluk hidup yang dimanfaatkan untuk mengatasi masalah lingkungan, pangan, dan energi, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi.

Kajian The Value of Biosolutions memproyeksikan nilai ekonomi biosolusi di Indonesia naik hampir tiga kali lipat, dari hampir 1 miliar dolar AS saat ini menjadi 2,3 miliar dolar AS pada 2035.

Setiap satu lapangan kerja di industri biosolusi akan menyerap 3,8 pekerjaan tidak langsung di industri lain, lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 2,4.

Langkah ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang menempatkan bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.