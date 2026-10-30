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Penulis: Dadang Kurnia, ARM
Jumat, 30 Oktober 2026 | 21.36 WIB

Perkuat Sinergi KUB, Bank Jatim Cetak Laba Konsolidasi Rp 1,86 Triliun

Kantor pusat Bank Jatim di Surabaya (Dok. Bank Jatim) - Image

Kantor pusat Bank Jatim di Surabaya (Dok. Bank Jatim)

JawaPos.com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus membuktikan peran strategisnya dalam menggerakkan roda perekonomian nasional berbasis kekuatan regional.

Komitmen tersebut diwujudkan secara konsisten melalui optimalisasi fungsi intermediasi, penyaluran pembiayaan sektor produktif, pengelolaan dana masyarakat, efisiensi transaksi digital, hingga kontribusi deviden sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menopang pembangunan di Jawa Timur.

Tak hanya berfokus pada pasar lokal, Bank Jatim turut memperluas jangkauan ekspansi bisnis melalui skema kolaborasi Kelompok Usaha Bank (KUB) antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia guna menciptakan value creation dan tumbuh bersama.

Salah satu wujud konkrit keberhasilan sinergi KUB tersebut ditunjukkan melalui penyediaan Layanan Digital Pembayaran bagi Bank Banten menggunakan platform Jconnect PartnerPay milik Bank Jatim.

"Di tengah dinamisnya kondisi ekonomi belakangan ini, kolaborasi merupakan jalan tengah bagi pelaku industri keuangan untuk bertahan dan tumbuh bersama saling melengkapi. Kolaborasi antar-BPD menjadi salah satu enabler bagi pertumbuhan ekonomi negara, dari regional untuk kekuatan nasional," ujar Direktur Utama Bank Jatim, Winardi Legowo pada Jumat (30/10).

Inovasi digital Jconnect PartnerPay mengusung motto 'Satu Platform, Untuk Semua Pembayaran' yang memberikan kemudahan transaksi real-time, cepat, dan aman berbasis QRIS maupun Virtual Account bagi nasabah Bank Banten.

Layanan terintegrasi ini telah diimplementasikan di sejumlah instansi dan nasabah korporasi strategis di Banten. Seperti RSUD Banten, RSUD Balaraja, hingga RSUD Labuan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kemitraan teknologi digital ini telah membukukan lebih dari 21.095 transaksi pembayaran layanan publik.

Langkah kolaborasi digital dan ekspansi pembiayaan produktif ini berbanding lurus dengan cemerlangnya laporan keuangan emiten berkode BJTM tersebut per September 2026. Secara konsolidasi, Bank Jatim mencatatkan pertumbuhan kinerja yang sangat solid. Dimana total aset tumbuh 30,59 persen mencapai Rp 163,37 triliun.

Kemudian, penyaluran kredit juga tumbuh 38,09 persen menjadi Rp 110,82 triliun. Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tercatat tumbuh 25,87 persen mencapai Rp 125,02 triliun.

Editor: Diar Candra
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