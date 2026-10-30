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Penulis: Djati Waluyo
Jumat, 30 Oktober 2026 | 19.53 WIB

Dampak Rupiah Melemah: Biaya Impor Membengkak, Daya Beli Masyarakat jadi Tantangan 

Pengunjung berebelanja di bazar Jakpreneur Market di Ruang Serbaguna Grha Ali Sadikin, Balai Kota Jakarta, Selasa (01/09/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Pengunjung berebelanja di bazar Jakpreneur Market di Ruang Serbaguna Grha Ali Sadikin, Balai Kota Jakarta, Selasa (01/09/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah negara yang menjadi mitra dagang utama Indonesia menjadi cerminan akan meningkatnya risiko ekonomi Indonesia di mata investor.

Kepercayaan pasar yang melemah membuat investor mulai mengurangi kepemilikan aset keuangan domestik dan mengalihkan portofolionya ke negara lain.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abdul Manap Pulungan, mengatakan, tekanan terhadap rupiah tidak bisa hanya dilihat dari faktor moneter.

Menurutnya, terdapat persoalan kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi dan arah kebijakan pemerintah yang turut memengaruhi pergerakan nilai tukar.

“Melihat dari kepercayaan investor. Kepercayaan investor salah satu yang menggambarkan bahwa ada peningkatan resiko yang dinilai oleh investor terhadap ekonomi nasional. Yang pada akhirnya itu mempengaruhi terhadap pemilikan portfolio,” ujar Abdul Manap ketika dihubungi JawaPos.com, Jumat (30/10).

Abdul Manap mengatakan, meningkatnya risiko tersebut juga berkaitan dengan kondisi perdagangan internasional Indonesia.

Ia menilai, meskipun neraca perdagangan menunjukkan perbaikan pada Agustus 2026, kondisi tersebut belum tentu mencerminkan penguatan fundamental ekonomi.

Pasalnya, positifnya neraca perdagangan pada Agustus terjadi karena melambatnya impor bukan dikarenakan meningkatnya total ekspor Indonesia.

Perlambatan impor justru bisa menjadi indikasi bahwa industri mulai menahan aktivitas produksi dan ekspansi. Depresiasi rupiah serta kenaikan harga komoditas membuat biaya impor bahan baku dan barang penolong semakin mahal.

Editor: Estu Suryowati
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