Perluas Manfaat Lewat Inovasi Sistem Pelayanan, PNM Raih Juara 1 Grand Genba Champion

JawaPos.com - Account Officer (AO) menjadi ujung tombak PNM dalam menyampaikan manfaat kepada perempuan prasjehatera yang menggerakkan usaha ultra mikro. Ketika AO dapat bekerja lebih terarah, jangkauan pendampingan kepada nasabah pun dapat diperluas.

Hal inilah yang dilakukan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) melalui inovasi bernama Diary AO. Aplikasi ini membantu para petugas di lapangan, yang merupakan lulusan dari SMA/K sederajat, untuk dapat mengelola aktivitas dan pekerjaan hariannya dalam satu tempat.

Inovasi tersebut mengantarkan PNM meraih Juara 1 Grand Genba Champion dalam Subsidiaries Forum Q3 2026 tingkat BRI Group yang digelar di Menara BRILian, Jakarta, Kamis (29/10). Forum bertema “Innovation, Productivity and Efficiency” ini mengajak perusahaan anak BRI dapat menghadirkan inovasi yang lahir dari lapangan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis.

Direktur Utama PNM Kindaris mengatakan, capaian tersebut menjadi apresiasi atas inovasi yang lahir dari kebutuhan di lapangan. Baginya, efek ganda yang diciptakan dari Diary AO menjadi cara PNM untuk memperluas manfaat kepada keluarga prasejahtera.

“Ketika kami membantu AO bekerja lebih terarah, sesungguhnya kami sedang memperluas manfaat bagi lebih banyak keluarga. Diary AO lahir dari kebutuhan nyata di lapangan, dan kami percaya inovasi terbaik adalah yang membuat teman-teman di lapangan dapat melayani dengan lebih baik. Penghargaan ini mendorong kami untuk terus menghadirkan inovasi yang dampaknya dirasakan hingga ke nasabah,” ujar Kindaris.

Setiap hari, AO mencatat aktivitas, mengatur kunjungan, menghubungi nasabah, dan menyelesaikan berbagai pekerjaan lain. Melalui Diary AO, seluruh aktivitas tersebut terhubung dalam satu aplikasi dan disusun sesuai prioritas yang diagendakan sistem, mulai dari pipeline potensi nasabah, pertemuan kelompok mingguan (PKM), hingga pengelolaan nasabah existing.

Bagi AO baru, aplikasi ini dapat membantu proses adaptasi. AO dapat lebih cepat memahami lokasi PKM dan melanjutkan pendampingan nasabah secara terstruktur. Setiap aktivitas tercatat dan terpantau, sehingga perkembangan, performa, dan pencapaian AO secara lebih menyeluruh dapat terpantau melalui sistem.

Dengan pekerjaan yang lebih tertata, waktu kerja AO didorong menjadi lebih efektif dan dapat meningkatkan pendampingan usaha, dan pemberdayaan nasabah. Pengelolaan pipeline potensi nasabah dalam satu aplikasi juga memudahkan AO menjangkau calon penerima manfaat. Dari sinilah PNM mengupayakan perluasan manfaat, yaitu dimulai dari AO yang bekerja lebih mudah dan terarah.