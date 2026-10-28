Tak hanya Bangunan Fisik, DPR Dorong Kampung Nelayan Merah Putih jadi Penggerak Ekonomi Pesisir

JawaPos.com – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dinilai memiliki potensi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir di berbagai wilayah Indonesia.

KNMP perlu dikembangkan melalui pendekatan terpadu yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat produktivitas perikanan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah hasil laut.

“Kampung Nelayan Merah Putih tidak boleh berhenti pada perbaikan fisik permukiman belaka. KNMP harus menjadi sarana intervensi holistik, mulai dari ketersediaan infrastruktur pendingin (cold storage), pasokan BBM bersubsidi yang tepat sasaran, hingga jaminan keselamatan berlayar,” ujar Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman, dalam keterangannya, Rabu (28/10).

Menurutnya, dukungan fasilitas yang memadai dapat membantu nelayan mengurangi biaya operasional, menjaga kualitas hasil tangkapan, serta memperluas akses pemasaran. Dengan demikian, manfaat program diharapkan tidak hanya dirasakan melalui perubahan lingkungan permukiman, tetapi juga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga nelayan.

Arif juga menekankan pentingnya membangun ekosistem ekonomi pesisir dari hulu hingga hilir. Integrasi fasilitas pengolahan, distribusi, dan akses pasar dinilai dapat meningkatkan nilai jual komoditas perikanan sekaligus memperkuat perputaran ekonomi di kawasan pesisir.

“Melalui integrasi fasilitas pemrosesan dan akses pasar dalam program KNMP, kita mendorong komoditas perikanan memiliki nilai tambah di lokasi setempat sebelum didistribusikan. Ini adalah kunci agar perputaran uang tetap berada di desa pesisir,” tegasnya.

Selain memperkuat sektor perikanan, Arif memandang KNMP sebagai peluang untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis potensi lokal. Usaha pengolahan hasil laut, kuliner khas pesisir, kerajinan, hingga sektor ekonomi bahari dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

Pengembangan usaha tersebut diharapkan membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi generasi muda dan perempuan pesisir. Diversifikasi ekonomi juga penting agar kesejahteraan keluarga nelayan tidak sepenuhnya bergantung pada hasil tangkapan laut.