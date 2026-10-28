Terus Kembangkan Inovasi Transformasi Digital, Pegadaian Raih The Finance Special Award 2026

SEVP Transformation Office PT Pegadaian (Persero), Rully Yusuf (kanan) menerima penghargaan dari The Finance ini diserahkan dalam rangkaian acara The Finance Executive Forum 2026 di Grand Ballroom Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026). (Istimewa).
JawaPos.com – PT Pegadaian (Persero) kembali mengukuhkan posisinya sebagai institusi keuangan yang adaptif dan inovatif dengan meraih penghargaan The Finance Special Award 2026 untuk kategori "The Most Innovative Digital Transformation".
Penghargaan dari The Finance ini diserahkan dalam rangkaian acara The Finance Executive Forum 2026 di Grand Ballroom Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Kamis (22/10).
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh SEVP Transformation Office PT Pegadaian (Persero), Rully Yusuf, di hadapan para pimpinan industri keuangan, regulator, dan pengambil keputusan sektor keuangan nasional.
Apresiasi ini diberikan atas keberhasilan Pegadaian dalam melahirkan berbagai inovasi digital unggulan yang berdampak luas bagi masyarakat. Rully mengungkapkan bahwa pencapaian ini menjadi wujud nyata komitmen perusahaan dalam mempercepat transformasi digital secara berkelanjutan.
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"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh Insan Pegadaian. Bagi kami, transformasi digital bukan sekadar mengadopsi teknologi baru, melainkan bagaimana teknologi tersebut dapat memperkuat inklusi keuangan, mempermudah akses transaksi, serta menghadirkan layanan yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini," ujar Rully.
Penganugerahan ini berlangsung dalam forum yang mengusung tema "Building Financial Industry Resilience Amidst Economic Uncertainty". Tema tersebut sejalan dengan langkah strategis Pegadaian yang konsisten memperkuat daya saing dan ketahanan bisnis di tengah dinamika ekonomi melalui modernisasi ekosistem layanan.
Melalui arah transformasi yang jelas, Pegadaian berfokus pada pengembangan layanan keuangan berbasis teknologi, peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan pasar, serta penguatan adaptabilitas organisasi.
"Pencapaian ini menjadi momentum penting bagi Pegadaian untuk terus melangkah maju. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus memperkuat inovasi dan meningkatkan kualitas layanan dengan Melayani Sepenuh Hati, agar masyarakat dapat menikmati solusi keuangan yang semakin mudah, cepat, aman, dan nyaman untuk diakses," tutup Rully.
Penghargaan ini menjadi salah satu bentuk pengakuan eksternal atas perjalanan transformasi digital Pegadaian, sekaligus momentum untuk terus memperkuat inovasi dan meningkatkan kualitas layanan. Pegadaian terus berkomitmen untuk MengEMASkan Indonesia, dengan menghadirkan solusi keuangan yang semakin mudah diakses oleh masyarakat.
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