Dari Musik hingga Belanja Online, no na Bawa Energi Gen Z ke Shopee 11.11 Big Sale!

JawaPos.com - Girl group no na berkolaborasi dengan Shopee dalam kampanye 11.11 Big Sale yang berlangsung pada 25 Oktober hingga 11 November 2026. Kolaborasi ini menggabungkan musik, koreografi, dan gaya khas generasi muda dengan beragam aktivitas belanja online.

Lewat musik yang catchy, koreografi penuh energi, dan berbagai momen belanja online yang terasa dekat dengan keseharian Gen Z, no na menghadirkan nuansa baru yang fresh, playful, dan penuh warna. Kolaborasi ini memadukan karakter khas keempat member no na dengan keseruan menemukan produk favorit, mengeksplorasi inspirasi tren terkini, hingga menikmati momen belanja bareng teman.

Dari Musik, Dance hingga Momen Bareng Bestie, no na Hadirkan Keseruan Khas Anak Muda

Dikenal sebagai girl group yang membawa warna baru di industri musik, no na memiliki karakter unik dalam memadukan musik pop modern dengan sentuhan budaya lokal. Energi dan kreativitas tersebut kini hadir dalam iklan terbaru Shopee 11.11 Big Sale, yang menampilkan Baila Fauri, Christy Gardena, Shazfa Adesya, dan Esther Geraldine.

Lewat lirik pembuka yang catchy, ‘Hello, do you copy? I’m shopping with my friends! Girls, we be scrolling Shopee, yea they got everything!’, keempat member langsung menghidupkan suasana dengan irama upbeat dan visual penuh warna yang menggambarkan keseruan belanja online bersama teman.

Kekompakan no na kembali menjadi daya tarik lewat koreografi yang dinamis, powerful, penuh energi, dan mudah diikuti. Gerakan dance yang ikonik dan playful ini semakin memperkuat semangat Gen Z yang kreatif dan ekspresif.

Keseruan iklan juga terlihat dari berbagai momen yang dekat dengan keseharian anak muda, mulai dari chill di pinggir pantai sambil scrolling Shopee, berburu produk incaran, belanja bareng, heboh unboxing, hingga try-on produk yang sudah di-checkout. Semua menggambarkan serunya berbagi inspirasi dan menemukan produk favorit bersama bestie.

Nuansa fresh dan youthful semakin terasa lewat konsep visual yang mengangkat pesona island girl khas no na. Berlatar pulau tropis dengan pemandangan pantai dan pegunungan, keempat member tampil dengan gaya tropical chic melalui outfit bernuansa oranye, jingga, dan merah yang terinspirasi dari warna sunset, lengkap dengan detail berkilau dan aksesori playful.

Tak hanya itu, no na juga menyelipkan unsur khas Indonesia seperti kain batik, jamu, hingga kue cubit dalam liriknya. Perpaduan musik, gaya, dan budaya lokal ini menghadirkan karya yang fresh dan dekat dengan generasi muda, sekaligus menggambarkan beragam pilihan produk yang dapat ditemukan di Shopee.

"Kolaborasi spesial dengan Shopee kali ini konsepnya dekat dengan keseharian. Kalau lagi kumpul, kita sering saling sharing hal-hal yang lagi kita suka, termasuk barang-barang lucu yang kita temukan pas scrolling Shopee. Kita juga senang bisa memasukkan beberapa elemen khas Indonesia ke dalam karya ini, seperti batik, jamu, dan kue cubit, dengan pendekatan yang lebih fresh. Jadi, semuanya terasa fun dan relate banget!," kata no na.