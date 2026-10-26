IHSG Pekan Ini Diprediksi Fluktuatif, IPOT Rekomendasikan 4 Saham Potensial

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (16/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan bergerak fluktuatif pada perdagangan sepekan ke depan, periode 26–30 Oktober 2026.
Pelaku pasar akan mencermati kombinasi sentimen eksternal dan katalis fundamental domestik yang berpotensi memengaruhi pergerakan indeks.
Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), David Kurniawan, mengatakan investor global cenderung bersikap wait and see.
Sembari menantikan arah kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed), serta perkembangan negosiasi geopolitik yang memengaruhi stabilitas harga energi.
"Sementara itu dari dalam negeri, perhatian utama tertuju pada rilis laporan keuangan kuartal ketiga (Q3-2026) dari emiten-emiten big caps yang diharapkan dapat menopang kredibilitas pasar," ujar David dalam keterangan yang diterima, Senin (26/10).
David mengatakan, komitmen regulator dalam memperkuat tata kelola bursa dan transparansi investability menjadi aspek krusial untuk menjaga kepercayaan investor asing menjelang pengumuman indeks MSCI.
Selain itu, dinamika nilai tukar rupiah dan respons kebijakan Bank Indonesia (BI) juga akan dicermati untuk meredam dampak volatilitas eksternal.
“Secara teknikal, IHSG diproyeksikan bergerak mixed dengan peluang menguji kisaran resistance 5.500–5.540 selama ditopang arus transaksi domestik yang solid,” ujarnya.
Adapun, berikut sejumlah rekomendasi saham yang dapat dicermati pada perdagangan pekan ini versi IPOT.
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Saham PT United Tractors Tbk (UNTR) dengan harga saat ini Rp 25.300. Investor dapat mempertimbangkan masuk pada level tersebut, dengan target harga Rp 26.650 atau potensi keuntungan 5,34 persen.
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