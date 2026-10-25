Indonesia Dapat Hibah Rp 4 Miliar dari AS, untuk Lindungi Bangkai Kapal USS Houston Sisa WW II

JawaPos.com - Pemerintah Amerika Serikat menghibahkan dana sebesar USD 227.000 atau sekitar Rp 4 miliar kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendukung pelestarian bangkai kapal perang USS Houston di Teluk Banten, Banten, yang menjadi salah satu situs warisan budaya bawah air dari Perang Dunia II.

Program bertajuk Protection of the World War II Shipwreck Site of the USS Houston tersebut akan berlangsung selama 24 bulan, mulai akhir 2026 hingga pertengahan 2028, dengan fokus pada pengawasan berbasis masyarakat, pencegahan pengambilan material kapal secara ilegal, serta perlindungan situs dari praktik penangkapan ikan yang merusak.

“Pelestarian warisan budaya bawah air membutuhkan kolaborasi lintas negara, dukungan ilmu pengetahuan, dan keterlibatan aktif masyarakat pesisir,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat.

Trenggono mengatakan perlindungan situs tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab Indonesia dalam menjaga warisan budaya bawah air di perairan nasional.

Berdasarkan survei KKP pada 2015 dan 2018, sejumlah ancaman terhadap situs tersebut telah teridentifikasi, antara lain jaring nelayan yang tersangkut pada bangkai kapal, sampah laut, serta risiko kerusakan akibat aktivitas manusia.

Untuk mendukung perlindungan situs, KKP akan membentuk dan melatih tiga kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) di Pulau Panjang, Karangantu, dan Bojonegara.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan KKP I Nyoman Radiarta mengatakan kegiatan program meliputi pelatihan, penyusunan mekanisme pelaporan, pemantauan situs, serta edukasi publik melalui pameran dan kanal digital.

Menurut dia, pengawasan berbasis masyarakat diharapkan melengkapi penegakan hukum oleh instansi berwenang sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga warisan maritim.