Inklusi Asuransi di Indonesia Masih Rendah, Literasi Baru 45 Persen

Ilustrasi asuransi. (Medical Dialogues)
JawaPos.com - Pemanfaatan asuransi di Indonesia masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 mencatat indeks literasi perasuransian sebesar 45,45 persen, sedangkan indeks inklusinya baru mencapai 28,50 persen.
Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang asuransi belum sepenuhnya diikuti oleh penggunaan produk perlindungan keuangan.
Kondisi ini menjadi tantangan bagi industri asuransi untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan finansial.
Edukasi mengenai manfaat, risiko, dan ketentuan polis menjadi salah satu aspek penting agar masyarakat dapat menentukan produk asuransi sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangannya.
Di tengah upaya memperluas inklusi keuangan tersebut, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia memperkuat jaringan distribusi melalui kanal keagenan.
Perusahaan meresmikan kantor keagenan Generali Evergrow Agency di kawasan Jalan Jalur Sutera, Pakualam, Serpong Utara, Tangerang Selatan, pada Jumat (23/10).
President Director & CEO Generali Indonesia Rebecca Tan mengatakan, penguatan jaringan distribusi diharapkan dapat mendekatkan layanan perlindungan kepada masyarakat.
Sekaligus memperluas kesempatan bagi tenaga pemasar untuk berkarier sebagai konsultan keuangan.
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