Pelaku UMKM Belum Melihat Peluang Usaha Baru dari Kopdes Merah Putih dan MBG

Salah satu gerai KDKMP di Bojonegoro memilih tutup sejak Jumat (3/7), karena karyawan menganggap tidak ada SOP yang jelas. (Yana Dwi Kurniya Wati/Radar Bojonegoro)
JawaPos.com – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) belum melihat peluang usaha baru dari program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal, MBG telah hadir nyaris di seluruh desa maupun kelurahan.
Gambaran itu terlihat dari kajian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Hasilnya, ditemukan sekitar 80 persen UMKM yang disurvei.
"Temuan ini mengindikasikan terjadinya substitusi permintaan dan terkonsentrasinya manfaat ekonomi pada pelaku tertentu, serta minimnya efek tetesan (trickle-down effect) dari kedua program ini," jelas Ekonom INDEF sekaligus Kepala Peneliti Dzulfian Syafrian dalam keterangannya, dikutip Selasa (20/10).
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa luasnya jangkauan program Kopdes Merah Putih dan MBG belum otomatis menjamin pelaku usaha lokal memperoleh manfaat ekonomi. Partisipasi UMKM dalam Kopdes Merah Putih bahkan tercatat lebih rendah, sehingga keterhubungan koperasi dengan rantai pasok lokal menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan.
INDEF menilai efektivitas program pemerintah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran dan jumlah penerima manfaat. Pemerintah juga perlu memastikan pelaku usaha lokal memperoleh akses nyata untuk memasok kebutuhan program.
Untuk itu, INDEF merekomendasikan memperluas dan membuat pengadaan lebih inklusif bagi UMKM lokal.
Pemerintah juga perlu menyederhanakan prosedur serta skala pengadaan, memberikan kepastian pembayaran kepada pemasok, dan mengembangkan pembiayaan berbasis kontrak.
Selain itu, Kopdes Merah Putih dinilai dapat diperkuat sebagai agregator produksi dan distribusi lokal sekaligus menjadi penghubung UMKM dengan rantai pasok dapur MBG.
INDEF turut merekomendasikan keterbukaan data kebutuhan pasokan setiap dapur MBG dan Kopdes. Dengan begitu, pelaku UMKM dapat mengetahui jenis barang yang dibutuhkan dan menyesuaikan kapasitas produksinya.
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