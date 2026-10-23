Danantara Bidik Peluang Investasi di Tengah Koreksi Saham

JawaPos.com - Koreksi harga saham di pasar modal Indonesia menjadi peluang bagi Danantara Indonesia untuk membidik investasi jangka panjang.

Valuasi sejumlah perusahaan, termasuk badan usaha milik negara (BUMN), yang dinilai relatif rendah menjadi pertimbangan di tengah tekanan pasar.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menyatakan mulai membeli saham-saham di pasar modal Indonesia sejak dua hari terakhir, terutama saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Patria Sjahrir mengatakan, keputusan pembelian tersebut didasarkan pada pertimbangan fundamental perusahaan serta potensi imbal hasil yang dinilai menarik dibandingkan dengan risiko investasinya.

”Kita sudah mulai membeli saham-saham yang ada, menurut kami efektif, dan kita akan terus selama harganya menarik, memiliki prospek yang baik,” ujar Pandu dilansir dari Antara.

Menurut Pandu, saham-saham perusahaan BUMN memiliki fundamental yang kuat dan prospek pertumbuhan yang baik, serta valuasinya saat ini menarik sehingga memberikan peluang investasi bagi Danantara.

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Dia memastikan strategi investasi Danantara tetap berorientasi pada keuntungan dengan mempertimbangkan fundamental perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pandu juga menyoroti isu terkait penyedia indeks global MSCI yang menjadi perhatian pelaku pasar saat ini.