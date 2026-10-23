Diakui Tingkat Global, Pegadaian Raih Penghargaan di Asian Innovation Excellence Awards 2026 

PT Pegadaian (Persero) meraih penghargaan internasional kategori Technology Innovation dan Customer Experience Innovation, di ajang penganugerahan internasional Asian Innovation Excellence Awards (AIEA) 2026 yang diselenggarakan di Marina Bay Sands, Singapura, pada Selasa (20/10). (Istimewa).
JawaPos.com – PT Pegadaian (Persero) kembali mengukuhkan posisinya sebagai institusi
keuangan yang inovatif, dengan menyabet penghargaan bergengsi pada kategori Technology Innovation dan Customer Experience Innovation, di ajang penganugerahan internasional Asian Innovation Excellence Awards (AIEA) 2026 yang diselenggarakan di Marina Bay Sands, Singapura, pada Selasa (20/10).
Prestasi ini merupakan buah dari kerja keras Insan Pegadaian dan transformasi digital perusahaan melalui aplikasi Tring!. Proses penjurian AIEA 2026 berlangsung secara ketat dan independen oleh jajaran pakar industri global, di antaranya Chris JH Hewison (PwC Hong Kong), Andrew Tan (Ernst & Young Advisory Pte. Ltd), Henry Tan (CLA Global TS), Haifa Balfaqih (RSM Dahman Management Consultant).
Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Damar Latri Setiawan menyampaikan rasa terima kasihnya atas pengakuan di tingkat internasional tersebut.
"Kemenangan di panggung internasional ini merupakan buah dari sinergi dan kolaborasi erat antar-divisi di Pegadaian. Pengakuan dari para pakar global ini membuktikan bahwa transformasi digital yang kami jalankan, baik dari sisi kecanggihan teknologi maupun pengalaman layanan nasabah yang mampu bersaing dan memenuhi standar keunggulan di Asia. Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus melahirkan terobosan keuangan digital yang makin praktis, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat," ungkapnya.
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Memasuki tahun kedua penyelenggaraannya, Asian Innovation Excellence Awards (AIEA) terus konsisten mengapresiasi inovasi-inovasi pionir yang meredefinisi masa depan Asia. Ajang ini memberikan pengakuan bagi organisasi yang dinilai berhasil menembus batas melalui terobosan terukur, menjawab tantangan kritis, serta terus mendorong kemajuan bisnis, baik melalui transformasi proses, peningkatan inklusivitas, hingga standar pelayanan nasabah.
Penghargaan tingkat internasional ini menjadi bukti nyata keberhasilan transformasi digital Pegadaian dalam menghadirkan pengalaman bertransaksi yang semakin mudah, cepat, aman dan nyaman bagi masyarakat. Pencapaian ini diharapkan dapat terus memacu semangat Pegadaian untuk melahirkan inovasi keuangan terdepan yang berdampak luas di tingkat nasional maupun global.
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