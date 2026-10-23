Menkeu Tegaskan Gaji ASN Ditransfer Langsung ke Rekening Pegawai, Termasuk Guru

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menegaskan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) akan ditransfer langsung dari rekening negara ke rekening bank masing-masing pegawai.

Mekanisme tersebut juga berlaku bagi anggota TNI dan Polri serta pembayaran tunjangan profesi guru yang berstatus sebagai pegawai pemerintah daerah.

“Dalam praktiknya, pembayaran gaji idealnya dari rekening kas umum negara langsung dibayarkan ke rekening pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri. Masing-masing sudah memiliki rekening,” ujar Suahasil saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (23/10).

Ia menjelaskan, pembayaran gaji secara langsung via transfer bank menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas inklusi keuangan di Indonesia.

Dengan memiliki rekening bank, masyarakat diharapkan dapat mengakses dan memanfaatkan berbagai layanan perbankan secara berkelanjutan.

Suahasil menjelaskan, pemerintah selama ini juga menerapkan mekanisme pembayaran langsung untuk sejumlah program lainnya, termasuk tunjangan profesi guru dan bantuan perlindungan sosial.

Karena itu, pemerintah memastikan validitas data penerima, mulai dari nama pegawai, nomor rekening, hingga bank yang digunakan.

Hal serupa juga dilakukan dalam penyaluran tunjangan profesi guru agar dana dapat ditransfer langsung kepada penerima.

“Yang penting dalam pengaturan tersebut adalah kita memiliki daftar nama seluruh PNS, TNI, dan Polri. Daftar namanya valid, orangnya jelas, nomor rekeningnya jelas, dan bank yang digunakan juga jelas,” ujarnya.