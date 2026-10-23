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Djati Waluyo
Jumat, 23 Oktober 2026 | 18.31 WIB

Menkeu Suahasil Ganti Sekjen Era Pubaya, Sekarang Diisi Astera Primanto Bhakti

Menteri Keuangan Suahasil Nazara didampingi Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2026 di Jakarta, Jumat (9/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Menteri Keuangan Suahasil Nazara didampingi Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2026 di Jakarta, Jumat (9/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara merombak sejumlah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat (23/10).

Dalam perombakan tersebut, Suahasil mencopot Robert Leonard Marbun dari jabatan Sekretaris Jenderal Kemenkeu. Posisi tersebut selanjutnya diisi oleh Astera Primanto Bhakti.

“Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Jumat (23/10) saya Menteri Keuangan melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya,” ujar Suahasil di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/10).

Suahasil mengatakan, Astera Prima merupakan salah satu model pejabat birokrasi profesional yang terdapat di ruang lingkup Kementerian Keuangan.

Adapun, Astera telah melewati atau mengemban sejumlah jabatan penting di Kementerian Keuangan mulai dari Direktorat Jenderal Pajak hingga Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

“Saat ini, mulai hari ini, menjadi Sekretaris Jenderal. Pengalaman Pak Prima menjadi penggerak organisasi, bukan saja organisasi unit eselon I yang beliau pimpin, tapi saya minta sebagai Sekretaris Jenderal akan menjadi penggerak organisasi keseluruhan Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Perjalanan Astera Primanto Bhakti

Astera Primanto Bhakti lahir di Jakarta pada 20 Januari 1968. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen di Universitas Jenderal Soedirman pada 1990.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan dan meraih gelar Master of Taxation dari University of Denver pada 1997.

Astera memulai kariernya di Kementerian Keuangan pada 1992 sebagai Penata Muda. Kariernya di Kementerian Keuangan banyak diwarnai penugasan di bidang perpajakan dan kebijakan fiskal.

Editor: Bintang Pradewo
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